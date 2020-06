Siapkan Kenormalan Baru, 4 PTN Bersama Kemenhub Gagas Sinergi Penelitian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Empat perguruan tinggi negeri (PTN) meneken nota kesepahaman dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nota kesepahaman terkait kerja sama penelitian menyiapkan era kenormalan baru (new normal).Empat PTN yang terlibat yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Menteri Perhubugan Budi Karya Sumadi menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah mewacanakan agar nantinya masyarakat bisa hidup berdampingan dengan virus korona (covid-19), dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan."Pemerintah terus memantau perkembangan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan kapan pemerintah bisa membawa Indonesia ke arah tatanan kehidupan normal baru," kata Budi mengutip laman ITS, Kamis, 4 Juni 2020.Lewat kolaborasi bersama perguruan tinggi, pemerintah berharap mendapat masukan terkait analisa dan kajian dalam merumuskan kebijakan strategis guna mempersiapkan kehidupan normal baru. Budi mengatakan, kehidupan normal baru akan menghadirkan keuntungan yang baik bagi Indonesia.Pertama, kata dia, tatanan normal sosial baru akan menjaga Indonesia dari ancaman covid-19. Tatanan baru mendukung keberlangsungan bangsa agar tidak terpuruk oleh masalah baru lainnya seperti ketahanan pangan, krisis ekonomi, serta demi keberlangsungan pendidikan untuk anak-anak dan bangsa.Baca: ITB Kembangkan AI-Vision, Kecerdasan Buatan untuk Masa Kenormalan Baru "Kemenhub melalui kerja sama dengan perguruan tinggi ini akan berkolaborasi untuk segera siapkan kebijakan terbaik dalam menyongsong kehidupan normal baru, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga pemerintah," ujarnya.Sementara, Rektor ITS Mochamad Ashari mengungkapkan, dalam menghadapi pandemi covid-19 ini diperlukan sinergi antara ekonomi, kesehatan, dan teknologi untuk mendukung kehidupan normal baru yang diharapkan."Mengenai hal tersebut, ITS memiliki catatan mengenai usulan kebijakan yakni integrasi teknologi dan kesehatan di sistem transportasi serta persiapan dalam mengembangkan transportasi autonomous," kata Ashari.Keempat PTN menyatakan siap untuk berkomitmen dalam upaya membantu pemerintah mempersiapkan kehidupan normal baru ini. Peran Kementerian Perhubungan memang sangat penting, mengingat segala perputaran kegiatan ekonomi tidak lepas dari transportasi."Karenanya kami bersedia bersama-sama mengupayakan penyelenggaraan transportasi yang mengutamakan nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik dalam mempersiapkan kehidupan normal baru," papar Rektor UGM Panut Mulyono.Proses penandatanganan nota kesepahaman ini berlangsung secara virtual melalui live streaming ITS TV pada Selasa, 2 Juni 2020. Penandatanganan dari PTN diwakili Wakil Rektor IV Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian ITS Bambang Pramujati, Rektor UI Ari Kuncoro, Sekretaris Direktorat Penelitian UGM Mirwan Ushada, serta Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB Gede Wenten.(AGA)