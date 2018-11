Peminat Kuliah di Amerika Terus Meningkat

Jumlah pelajar internasional yang belajar di Amerika Serikat (AS) terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Ada lebih dari satu juta pelajar internasional yang belajar di institusi pendidikan tinggi di AS pada tahun akademik 2017/2018."Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 1,5 persen dari tahun sebelumnya," seperti dikutip dari Rilis pemberitahuan media yang dikeluarkan Kantor Juru Bicara Washington, DC, Rabu, 14 November 2018.Jumlah pelajar Amerika yang belajar di luar negeri juga bertambah sebesar 2,3 persen dari sebelumnya, menjadi 332.727 orang. Pelajar internasional memberikan dampak positif bagi komunitas Amerika, memperkaya ruang-ruang kelas di AS dengan cara pandang baru.Bahkan secara ekonomi. juga turut berkontribusi sebesar lebih dari USD42 miliar terhadap perekonomian AS, dan mendukung lebih dari 450.000 pekerjaan di AS pada tahun lalu.Deplu AS senantiasa memperluas partisipasi program pertukaran yang disponsori AS, termasuk Fulbright, Critical Language Scholarship, dan Gilman Program. Jaringan global pusat konsultasi Education USA membantu calon pelajar dari seluruh dunia, untuk menemukan universitas AS yang paling sesuai dengan minat mereka.Untuk diketahui, Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Pendidikan AS merayakan Pekan Pendidikan Internasional (International Education Week / IEW) ?Pada 12-16 November 2018. Pemerintah AS mendorong warga Amerika untuk mencari peluang belajar di luar negeri dan menyambut pelajar internasional yang belajar di Amerika Serikat.Baca: Antusiasme Pelajar di Pameran Pendidikan Tinggi Eropa 2018 Pendidikan internasional membuat Amerika Serikat lebih kuat, mampu menjalin hubungan erat dengan rekan-rekan dari negara lain. "Pendidikan internasional juga mendatangkan manfaat bagi komunitas setempat, dan membangkitkan pengetahuan untuk memecahkan masalah bersama," ujar Kantor Juru Bicara Washington DC.Melalui IEW, acara-acara di sekolah dan universitas di seluruh Amerika Serikat dan dunia akan menyoroti keutamaan pendidikan internasional dalam mendorong pertumbuhan keamanan dan ekonomi. Selain itu menggarisbawahi alasan, kenapa harus ada lebih banyak lagi murid yang memiliki akses ke pendidikan internasional.Untuk mengawali IEW, Deplu AS, bekerja sama dengan Institute of International Education, merilis Open Doors. Sebuah laporan berisi data dan tren dalam pergerakan akademik internasional.Selain itu, Deplu AS akan mengadakan serangkaian acara “Paspor Menuju Dunia” (“Passport to the World”) selama bulan November untuk mendorong warga negara AS membuat paspor.(CEU)