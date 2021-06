PINTARA Hadirkan Program Kampus Indonesia Academy, Buruan Join!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kampus Indonesia di bawah naungan PT. Inspirasi Mandiri Nusantara (PINTARA) menghadirkan program Kampus Indonesia Academy. Program ini jadi wadah untuk mahasiswa, fresh graduate, gen Z, maupun generasi millenial lainnya untuk mengembangkan softskills ataupun hardskills melalui virtual workshop.Program ini memiliki tiga tagar utama yakni #SelaluAdaJalan, #BelajarItuMengasyikan, dan #InvestYourFuture. PINTARA percaya jika #BelajarItuMengasyikan maka akan #SelaluAdaJalan untuk menggapai masa depan.Virtual workshop ini diharapkan bisa menumbuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, solutif, kritis dan kolaboratif agar dapat menginspirasi bagi banyak orang. Konsep dan tema virtual workshop Kampus Indonesia Academy yakni class session, sharing session, shocking project, dan project discussion."Kami memiliki brand / product penyedia online course pada Kampus Indonesia Academy yang terbagi atas 12 kelas pada bulan Juni-Juli 2021," kata CEO PINTARA Saiful Anwar, melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 Juni 2021.Baca: SEBAF dan UKWMS Bantu Sekolah Terdampak Banjir di Probolinggo Saiful menjelaskan 12 kelas itu yakni UI / UX: Design and Develop Your Digital Product; Maximizing Canva for Development on Social Media and Marketing Campaing Venture’s; Level Up Your Design with Adobe Photoshop; How to Become an Expert Digital Marketer SEO Specialist for Beginner; dan Engage Your Audience with Captivating Copywriting.Kemudian, Social Media Marketing Kit for Small Business; How To Bring Your Personal Brand To Social Media Life; How Manage Your Best Financial Plan; How To Be An Outstanding Job Seeker (CV Review Interview Simulation); How Do I Become a Great Podcast Speaker; The Secrets Tips for Success In Business Presentation; dan Mastering Your Public Speaking to be a Profesional MC.Ada empat topik besar yang diangkat yakni graphic design class, digital marketing class, career preparation, dan public speaking class. Rincian jadwalnya, graphic design class akan dilaksanakan pada 11-13 Juni 2021, digital marketing class pada 18-20 Juni 2021, career preparation pada 25-27 Juni 2021, dan terakhir public speaking class pada tanggal 2-4 Juli 2021.Acara akan berlangsung melalui zoom cloud meeting dan dilakukan pada hari jumat, sabtu, dan minggu. Pendaftaran bisa dilakukan pada tautan https://bit.ly/OnlineCourseKIA.Baca: Prodi Akuntansi dan Magister Manajemen UKSW Raih Akreditasi Unggul Keuntungan mengikuti program ini yaitu class session. powerpoint materi, sharing session (QnA), E-Certificate (Bahasa Indonesia dan Inggris), Record Zoom, Creative E Book, dan shocking project."Total sudah ada 37 stakeholder yang sudah menjadi bagian dan kami berterima kasih kepada Medcom.id yang sudah mempercayai kami sebagai media partner pada brand kami" tegasnya.Biaya menjadipeserta Kampus Indonesia Academy juga tak dipatok tinggi. Rata-rata harga pada brand yang diusung berkisar Rp25 ribu sampai dengan Rp33 ribu, ditambah dengan promo harga serta diskon yang diberikan setiap harinya."Untuk sekarang ini, kami sedang melaksanakan promo presale yang berlangsung dari tanggal 6 -8 Juni 2021 dengan harga 33 ribu kalian bisa mendapatkan 3 course," kata PIC Public Relation PINTARA Sabar Yonathan Reynaldo Simarmata.(AGA)