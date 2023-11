WISH Festival 3.0 Roadshow Bakal Digelar di 15 Kota, Dimulai dari Mataram

Advertisement

Tujuan Acara:

Mendukung fokus pembangunan nasional Pemerintah RI, dalam Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia di Tahun 2045 dengan cara meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Memperluas akses informasi beasiswa, karier dan kesempatan pendidikan baik untuk pendidikan di dalam maupun luar negeri bagi seluruh anak Indonesia. Memperkuat integrasi & kolaborasi jaringan beasiswa Indonesia (penyedia, penyalur, penggerak, penerima beasiswa) dan Jaringan Pendidikan dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui penyaluran beasiswa dan pembinaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Memperkuat program pemerintah dalam persiapan SDM dan pengembangan talenta nasional, melalui pemberian pelatihan persiapan SDM Indonesia agar SIAP untuk mendaftar beasiswa, SIAP untuk KULIAH, dan SIAP untuk karier, secara gratis untuk Rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke setiap tahun. Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang pendidikan.

Jakarta: Indonesia Scholarship Center (ISC) akan menggelar WISH Festival 3.0 Roadshow di 15 kota di Indonesia. Kegiatan ini sempat tertunda karena pandemi covid-19 pada 2020-2021.Pada kegiatan WISH Festival 3.0, ISC bersama para mitra berusaha untuk membantu memperkuat program pemerintah dalam mempersiapkan SDM dan pengembangan talenta nasional melalui pemberian pelatihan persiapan SDM Indonesia agar #SiapDaftarBeasiswa, #SiapKuliah dan #SiapKarier.Kegiatan WISH Festival 3.0 Roadshow 15 kota tersebut akan kembali dijalankan mulai akhir 2023 sampai dengan 2024. WISH Festival 3.0 akan dimulai di Kota Mataram berkolaborasi dengan LPP NTB dan Universitas Mataram.LPP NTB adalah sebuah lembaga yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTB dan bertujuan untuk membantu pemerintah Provinsi NTB dalam merealisasikan program unggulan NTB sehat dan cerdas. Salah satu program unggulan/prioritas pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat adalah program 1000 cendikia yaitu pemberian beasiswa bagi anak-anak muda NTB.Dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan NTB Gemilang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM NTB di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna mempersiapkan SDM di NTB yang sedang menghadapi persaingan dunia yang ketat. Program 1.000 cendekia ini dilaksanakan guna mendukung misi kedua Provinsi NTB sebagai provinsi sehat dan cerdas.Program 1000 cendekia ini juga dibuat berdasarkan kondisi nyata masyarakat yang memerlukan akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "Kita menyadari bahwa, tidak semua orang memiliki akses yang berkualitas untuk mendapatkan pendidikan terlebih pada perguruan tinggi," ujar Adhityawarman, Komite Nasional WISH Festival 3.0 Roadshow, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat, 24 November 2023.Situasi ini dihadapi oleh masyarakat NTB yang ingin bekerja pada sektor atau level tertentu contohnya sektor industri yang mana kita tahu bahwa sektor ini memerlukan kompetensi ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi yang cukup baik guna menunjang kapabilitas.Melalui WISH Festival 3.0 – Mataram ini seperti namanya yang melambangkan “Harapan” untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga terjadinya pemerataan kesempatan beasiswa, karier dan pendidikan untuk maju bagi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat."Semoga melalui kegiatan ini, akan mampu membuka jalan bagi anak-anak NTB untuk meraih impian impian pendidikan dan karier yang gemilang di masa depan," terang Adhityawarman.WISH Festival 3.0 Roadshow Mataram akan diselenggarakan pada Sabtu, 25 November 2023 di Auditorium M. Yusuf Abubakar dan Kompleks Universitas Mataram. Acara ini akan mengundang mahasiswa, pelajar SMA/MA/SMK, guru, dosen, ASN, hingga masyarakat umumELEMEN WISH FESTIVAL 3.0.Agenda ini akan menghadirkan pembicara perwakilan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan luar negeri, korporasi peduli pendidikan, lembaga beasiswa bersama alumnibeasiswa yang memiliki kiprah di di level regional, nasional dan dunia dalam membangun Indonesia dari berbagai segi."Ini akan melibatkan stakeholders terkait seperti pemerintah, lembaga luar negeri, foundation,perusahaan, dan juga organisasi di setiap daerah," ujar Adhityawarman.Sementara topik yang akan diangkat adalah seputar "Pemerataan Kesempatan Beasiswa, Karier dan Pendidikan untuk Maju bagi Masyarakat Indonesia". "Mempersiapkan SDM di setiap daerah agar siap untuk daftar beasiswa, siap untuk kuliah dan siap untuk karier baik itu karier profesional maupun karier wirausaha," katanya.Indonesia Scholarship Center merupakan lembaga nirlaba (nonprofit organization) yang berperan sebagai fasilitator dan katalisator optimalisasi jaringan beasiswa (dalam dan luar negeri) di Indonesia mendukung upaya pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, filantropi dan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM Indonesia.Dukungan ISC tersebut dilakukan melalui optimalisasi proses integrasi dan memperkuat kolaborasi jaringan beasiswa (penyedia, penyalur, penggerak, penerima beasiswa) dalam dan luar negeri di Indonesia salah satunya melalui program WISH Festival di berbagai daerah Indonesia.