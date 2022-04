ITS Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Prestasi dan IUP Gelombang II, Cek Syaratnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Program studi yang ditawarkan pada IUP:

Statistika Teknik Mesin Teknik Sistem dan Industri Teknik Kimia, Teknik Fisika Teknik Materal dan Metalurgi Teknik Sipil Teknik Lingkungan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Teknik Geomatika Teknik Geofisika Teknik Perkapalan Teknik Kelautan Teknik Elektro Sistem Informasi Teknik Informatika Manajemen Bisnis.

Dokumen yang perlu dilampirkan:

Transkrip rapor

Sertifikat kemampuan bahasa Inggris

Motivation letter

Surat persetujuan orang tua

Untuk calon pendaftar yang berasal dari luar negeri, wajib melampirkan surat keterangan sehat, surat rekomendasi, serta paspor.

Jakarta: Usai melaksanakan proses pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan International Undergraduate Program (IUP) gelombang I, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menggelar sosialisasi pendaftaran jalur Prestasi dan IUP gelombang II.Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Admisi ITS, Unggul Wasiwitono menjelaskan, ITS telah membuka pendaftaran khusus di jalur prestasi. Dengan syarat pendaftaran yaitu dikhususkan untuk calon mahasiswa baru yang memiliki segudang prestasi sesuai dengan ketentuan yang ditawarkan ITS dan/atau memiliki predikat prestasi luar biasa.Dalam seleksi ini, calon mahasiswa tidak akan dikenakan biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau yang biasa dikenal dengan uang gedung. Calon mahasiswa hanya dikenakan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semesternya yang setara dengan UKT jalur mandiri."Di jalur ini pun, kami tidak menutup kemungkinan bagi calon pendaftar penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)," terangnya, Kamis, 21 April 2022.Kemudian dilanjutkan untuk PMB Jalur IUP. Saat ini ITS sudah menyediakan 17 departemen dalam program sarjana untuk IUP ini yang berada dalam enam fakultas yang akan menerima calon mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023. “Enam fakultas itu adalah Scentics, Indsys, Civplan, Martech, Electics, dan Creabiz,” papar Unggul.Unggul menyebutkan bahwa mahasiswa IUP ITS mendapatkan kemudahan untuk mengikuti berbagai kegiatan internasionalisasi tanpa tambahan biaya pendidikan lagi. “Tentu hal tersebut tergantung kebijakan masing-masing universitas mitra, tetapi pada umumnya mahasiswa hanya perlu membayar kembali untuk biaya hidup di negara tempat exchange saja,” tuturnya.Dijelaskan pula bahwa program ini ditawarkan secara umum yang dapat diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang lulus pada tahun terkait. Atau dengan ketentuan lain, telah melakukan 12 tahun wajib belajar ataupun telah lulus dari sekolah tingkat akhir paling lama tiga tahun.Menurut penuturan dosen Departemen Teknik Mesin ITS tersebut, pendaftar yang berasal dari Indonesia dan sekolahnya menggunakan kurikulum nasional tidak perlu melampirkan transkrip rapor, pendaftar dapat langsung meng-input nilai mata pelajaran yang ditentukan ke website pendaftaran. “Pendaftar langsung meng-input nilai saja sesuai yang diminta di website,” ucapnya.Para calon mahasiswa juga harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni dan dibuktikan dengan salah satu dari empat sertifikat yang ditawarkan oleh ITS. Antara lain, TOEFL, IELTS, TOEIC, dan Duolingo. Adapun informasi mengenai persyaratan pendaftaran lebih lanjut dapat diakses pada laman https://admission.its.ac.id/.Setelah melengkapi formulir dan membayar biaya pendaftaran, pendaftar akan mendapatkan kartu registrasi. Proses pendaftaran IUP di gelombang II ini hampir sama dengan yang dilakukan pada gelombang I.Menurutnya, yang membedakan nanti hanya pada gelombang III mendatang, di mana pada gelombang ini lampiran transkrip rapor diganti dengan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) ITS.Baca juga: Skalasi, Inovasi Mahasiswa ITS Optimalkan Kesiapan Fresh Graduate Masuk Dunia Kerja Di akhir, Unggul menyampaikan untuk seluruh pendaftar di kedua jalur bahwa meskipun prestasi dan kemampuan berbahasa Inggris menjadi poin penting yang diperlukan dalam kegiatan perkuliahan, tetapi sertifikat yang dilampirkan tersebut tidak menjadi acuan utama.“Tidak masalah jika prestasi ataupun skor pendaftar belum mencapai kriteria yang ditentukan, karena lolos atau tidaknya juga dipertimbangkan melalui berbagai pertimbangan lainnya,” pungkasnya menutup acara.