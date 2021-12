Madrasah Award 2021, Ini Daftar Pemenangnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut daftar pemenang Madrasah Award 2021 :

Kategori Siswa Berprestasi

Akira Muhammad Riano - MTsN Model Samarinda Nadia Shafiana Rahma - MAN 1 Surakarta Jawa Tengah Nursipatma - MAN 1 Polewali Mandar Sulawesi Barat

Kategori Inovasi Pembelajaran/ Karya Guru Terbaik

Rikwan Susanto, S.Pd - MIN 3 Sambas Sutardi, S.Si - MAN Kota Singkawang Opyan Nakoda, S.Pd.I - MTsN 1 Kota Gorontalo

Kategori Lembaga Berprestasi

MIT Ar Raihan Lawang Malang Lawang Kab. Malang Jawa Timur MTs Alhikam Jombang Jatirejo Diwek Jombang Jawa Timur MAS Daar El-Qolam Pasir Gintung Jayanti Tangerang Banten

Kategori Unsur Masyarakat

Untung - MI Miftahul Hidayah Sumenep Jawa Timur Dedi Sukardi - MI/MTs Miftahul Hidayah Marfu’ah As-Shomad, S.HI., M.Pd - MI Al Hudi Denpasar

Special Achievment Pencipta Lagu Hymne dan Mars Madrasah

Pemenang Adiktis Tahun 2021:

PTKI dengan Jumlah Akreditasi Program Studi A atau Unggul Terbanyak - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta PTKI dengan Akreditasi Institusi Unggul- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta PTKI dengan Program Studi Bersertifikat AUN-QA Terbanyak - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta PTKI dengan Jumlah Profesor Terbanyak - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta PTKI dengan Jumlah Mahasiswa Asing Terbanyak - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang PTKIS dengan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Internasional - Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo PTKIN dengan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Internasional Terbanyak - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta PTKI dengan Jumlah Jurnal Terakreditasi Terbanyak - UIN Sunan Gunung Djati Bandung PTKI dengan Pemilik Paten Terbanyak - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta PTKI dengan Pelaporan PD Dikti Terbaik - UIN Raden Fattah Palembang PTKI dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik - UIN Walisongo Semarang PTKI dengan Jurnal Terindeks Scopus Terbanyak - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta PTKIS Pemilik Jurnal Terindeks Scopus - Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro Lampung PTKI dengan Mahasiswa Peraih Medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Terbanyak - STAIN Bengkalis PTKI Sebagai Duta Unesco - UIN Sunan Ampel Surabaya PTKI Green Campus - UIN Raden Intan Lampung

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumumkan pemenang Madrasah Award dan Apresiasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Adiktis) tahun 2021. Penghargaan ini menegaskan, bahwa penyelenggara pendidikan harus memiliki kekuatan daya tanding dan daya sanding dengan berbagai elemen.Hal demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani saat menyampaikan sambutan. Menurutnya, tangga capaian prestasi merupakan sebuah langkah panjang dari berbagai ikhtiar dan doa yang menghasilkan dua kelompok, yaitu pemenang atau the winner dan orang yang kalah atau the looser.“Bagi mereka yang belum memperoleh anugerah mari terus belajar agar anugerah itu menyapa, karena proses belajar tidak boleh berhenti pada suatu titik,” kata Ramdhani di Jakarta, Jum’at malam, 10 Desember 2021.Dhani berpesan, agar semua pelaku pendidikan terus belajar mencari inspirasi, membangun motivasi dari kegiatan seperti penganugerahan ini. “Apabila kita melakukan sesuatu hanya rata-rata maka kita akan habis ditelan masa, maka kita harus melakukan upaya extra ordinary,” jelasnya.Lebih lanjut Ramdhani menerangkan, komunitas pendidikan harus melakukan pola pendekatan inovasi dengan tidak hanya berpikir out of the box, tapi harus without the box. "Saat ini kita tidak hanya harus berpikir out of the box, tapi harus without the box," terangnya.Sekretaris Ditjen Pendis, Kemenag, Rohmat Mulyana Sapdi dalam laporannya menyampaikan pengharnaan ini merupakan pemberian apresiasi pada prestasi yang ditorehkan oleh madrasah maupun perguruan tinggi. “Event ini ini bukan merupakan akhir dari peningkatan mutu dari pendidikan Islam, namun sebagai motivasi untuk senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Islam,” kata Rohmat.Pemberian apresiasi ini terdiri dari Madrasah Award dan Adiktis. Madrasah Award 2021 menghadirkan lima kategori yang berhak mendapat penghargaan dari Kementerian Agama.Pertama, ada kategori siswa berprestasi, kemudian ada inovasi pembelajaran/karya guru terbaik, kategori lembaga berprestasi, kategori unsur masyarakat dan special achievment pencipta Lagu Hymne dan Mars Madrasah Baca juga: Selamat! Ini Pemenang Madrasah Young Researcher Super Camp 2021 Kemudian ada Adiktis 2021, ada 16 kategori. Mulai dari TKI dengan Jumlah Akreditasi Program Studi A atau Unggul Terbanyak, PTKI dengan Akreditasi Institusi Unggul, PTKI dengan Program Studi Bersertifikat AUN-QA Terbanyak.Ikin Sodikin - Guru Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Tanjungsari Tasikmalaya