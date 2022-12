Keren, Dosen UGM Terpilih Menjadi Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), dr. Antonia Morita Iswari Saktiawati., Ph.D., terpilih menjadi anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).Sebelumnya, Morita juga menjadi satu dari 30 ilmuwan muda yang lolos dalam seleksi Science Leadership Collaborative, program yang dirancang oleh The Conversation Indonesia untuk mengembangkan potensi ilmuwan muda Indonesia dalam memimpin dan berinovasi.“Saya merasa senang, karena ini adalah kesempatan yang baik untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan dari kluster ilmu yang sama, dan dari bidang ilmu yang lain,” kata Morita, dilansir dari laman UGM, 11 Desember 2022.Lulusan S3 University of Groningen ini juga pernah menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Faculty for The Future Award dari Schlumberger Foundation (2014), Excellent Academics Awards in Publication dari UGM (2019), hingga Rising Star Award, sebuah rekognisi yang diberikan pada 7th International Workshop on Lung Health di Praha, Ceko pada tahun 2020 untuk penelitiannya terkait diagnosa tuberkulosis menggunakan “hidung elektronik” .Morita dilantik sebagai anggota ALMI untuk periode 2022-2024 pekan lalu di Jakarta. Sehari sebelumnya, ALMI juga menyelenggarakan Kongres Ilmuwan Muda Indonesia (KIMI) yang mengundang ratusan ilmuwan muda terkemuka Indonesia dari berbagai klaster riset untuk membicarakan visi sains Indonesia di tahun 2045.ALMI merupakan wadah bagi ilmuwan muda terkemuka Indonesia yang resmi berdiri setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 2016. Ia berada di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang didirikan oleh B. J. Habibie, Samaun Samadikun, dan Fuad Hasan pada tahun 1991.Tahun ini, ALMI melakukan seleksi yang sangat ketat untuk memilih 20 anggota baru. Morita menjadi salah satu yang berhasil terpilih untuk turut menyokong misi ALMI dalam mendorong terciptanya kemajuan ilmu pengetahuan garda depan.Prestasi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak ilmiah serta perjalanan karier Morita yang cemerlang. Beriringan dengan penugasannya di ALMI, Morita juga terus aktif berpartisipasi dalam rangkaian program Science Leadership Collaborative.Keterlibatannya di ALMI sekaligus partisipasinya sebagai peserta Science Leadership Collaborative diharapkan dapat bersama-sama mendorong dan membekali Morita untuk menjadi pemimpin sains di masa yang akan datang.