Disco Karya UB Dongkrak Keuntungan Lima Kali Lipat

Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) menciptakan alat pembuatan asap cair gradeA bernama Morico. Alat tersebut dapat digunakan dengan memanfaatkan limbah batok kelapa.Morico merupakan hasil penelitian dari lima mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UB. Yakni Arsyika Oktaviani, Sellyan Lorenza Olanda Putri, Firda Pramesti, Arta Harianti, dan M. Fathussalam.Arsyka Oktaviani menjelaskan, Kabupaten Malang merupakan daerah penghasil produksi kelapa, mencapai 14.253 ton per tahunnya. Sehingga limbah batok kelapa yang dihasilkan sebesar 12 persennya, atau 1.710 ton."Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan asap cair untuk pengawet getah karet, pembasmi hama tanaman, hingga pengawet alami makanan pengganti boraks," katanya.Pengolahan asap cair tersebut dilakukan dengan proses pembakaran pada batok kelapa. Seperti yang dilakukan UKM Putra Tunggal, UKM satu-satunya yang bergerak di bidang pembuatan asap cair di Malang, Jawa Timur."Namun, UKM Putra Tunggal masih menggunakan metode konvensional dalam proses pembuatannya. Sehingga selama proses pembakaran terjadi kebocoran asap yang cukup tinggi," bebernya.Dengan metode konvensional tersebut, produk yang dihasilkan dari 3 ton batok kelapa berupa asap cair gradeC, dengan jumlah hanya 50 liter. Sedangkan asap cair gradeA lah yang dicari oleh pasar.Melihat dari permasalahan tersebut, Arsyka, dan empat temannya menciptakan Morico. Yakni alat pembuatan asap cairgrade A dengan menggunakan teknologi Disco (Distilaton Cyclone).Dengan alat tersebut, waktu produksi per batchdari 120 jam menjadi 48 jam. Jumlah produksi asap cair gradeC dari 50 liter menjadi 100 liter dan dapat menghasilkan asap cair gradeA sebanyak 65 liter"Sehingga didapatkan keuntungan per batchadalah 3.008.125 atau meningkat lima kali dari 561.350," bebernya.Baca: Mahasiswa UB Ciptakan Aplikasi Diagnosa Stroke Beberapa keunggulan lainnya dari alat ini yakni ramah lingkungan, meningkatkan kualitas asap cair, diversifikasi jenis produk lainnya, serta dapat meningkatkan pendapatan mitra sebanyak lima kali lipat."Teknologi baru ini mampu meningkatkan kuantitas, dan kualitas dari produksi asap cair UKM Putra Tunggal. Selain itu, untuk memudahkan penerapan teknologi baru, kami melakukan sosialisasi dan monitoringsecara berkala kepada UKM untuk mengetahui perkembangan yang telah dilakukan," terangnyaPenelitian ini dilakukan di bawah bimbingan dosen Angky Wahyu Putranto. Inovasi tersebut digagas melalui Program Kreativitas Mahasiswa bidang Teknologi (PKM-T), yang didanai oleh Kemenristekdikti."Antusiasme terhadap teknologi baru ini juga mempengaruhi masyarakat sekitar untuk turut serta dalam sosialisasi yang dilakukan," pungkasnya.(CEU)