Masuk ITS Jalur Mandiri, Uang Kuliah Bisa Dicicil

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) memberikan kemudahan dan keringanan dalam pembayaran uang kuliah. ITS menyediakan metode cicilan pembayaran uang kuliah khusus jalur mandiri.Adapun biaya yang dibebankan ke mahasiswa jalur mandiri adalah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA). Sebelumnya, mahasiswa yang lolos di jalur mandiri hanya dibebankan SPI."Untuk meringankan beban orang tua SPI yang 100 persen ini kita pecah. Karena itu ada SPA," kata Kepala Subdirektorat Admisi ITS, Unggul Wasiwitono, dalam webinar Sosialisasi Jalur Mandiri ITS, Selasa, 6 Juni 2023.Unggul menjelaskan mahasiswa yang masuk ITS jalur mandiri cukup membayar SPI sebesar 50 persen. Sisanya, masuk dalam SPA yang bisa dicicil lima kali."50 persennya ini dibagi 10 persen, 10 persen, 10 persen, 10 persen, 10 persen selama 5 semester, itu namanya SPA," beber Unggul.Jalur mandiri ITS terbagi menjadi tiga, yakni mandiri prestasi, mandiri umum, dan mandiri kemitraan. Saat ini, hanya jalur mandiri umum dan mandiri kemitraan yang masih membuka pendaftaran hingga 25 Juni 2023.Pendaftaran dapat dilakukan pada laman admission.its.ac.id. Jalur mandiri umum dan kemitraam dikhususkan untuk lulusan 2021, 2022, dan 2023.Jalur mandiri umum dapat diikuti peserta umum. Sedangkan, jalur mandiri kemitraan dapat diikuti siswa utusan dari instansi yang memiliki nota kesepahaman dengan ITS.