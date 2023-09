Cara Duduk Rasulullah, Bisa Jadi Teladan untuk Sehari-hari

1. Qurfasha

2. Kaki Ditumpangkan ke Kaki Lainnya

3. Ihtiba



Advertisement

Kapan Maulid Nabi 2023?

Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW

(RUL)

Jakarta: Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa cara duduk, salah satunya ketika selesai salat Rasullah duduk bersila. Sebagai umat muslim bisa mengikuti cara duduk Nabi Muhammad SAW untuk mendapat sunnahnya.Dikutip dari buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad, Rasulullah ada tiga hadis yang menjelaskan tentang cara duduk Nabi Muhammad. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.Qurfasha adalah posisi duduk merapatkan kedua paha menempel perut, lalu kedua tangan mendekap kedua betis.“Qailah pernah mengabarkan kepada keduanya, bahwa ia pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam duduk Qurfusha (duduk dengan merapatkan kedua paha menempel perut, lalu kedua tangan mendekap kedua betis). Maka ketika aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan khusyu' seperti itu, Musa menyebutkan, "khusyu' dalam duduknya, aku menjadi gemetar karena takut."Said bin Abdirrahman Al-Makhzumi dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka berkata, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim dari pamannya, bahasannya ia melihat Rasulullah SAW berbaring telentang di masjid, dan salah satu kakinya ditumpangkan pada kaki lainnya. (HR Al-Bukhari 6278 dan Muslim 921000)Dalam riwayat yang bersumber dari hadist Abu Dawud, Ihtiba adalah posisi duduk dengan mendekap kedua tangan. Cara duduk ini dilakukan Rasulullah ketika sedang santai. Ihtiba sendiri dilarang ketika sedang mendengarkan khutbah Jumat.“Apabila Rasulullah SAW duduk di masjid, beliau duduk dengan ihtiba' (mendekap kedua tangannya),” (HR Abu Dawud sari Salamah bin Syabib. Disahkan oleh ASy-Syekh Al-Albani di dalam Sahahi Al-Jami', As Silsilah AS Shahiha dan Mukhtashar ASy-Syamail)Umat Islam di berbagai negara merayakan Maulid Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Pada kalender masehi tahun ini, Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada Rabu, 27 September 2023.Walaupun Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 M di Makkah, namun tradisi Maulid tidak hanya diperingati pada tanggal tersebut saja. Para pecinta Nabi sudah memperingati momen agung ini setiap hari, mulai dari awal sampai dengan akhir bulan.Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini ternyata bukan hanya dilakukan oleh umatnya saja, melainkan Nabi Muhammad sendiri juga memperingati kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin.Ketika ditanya oleh sahabat, "Kenapa engkau berpuasa ya Rasul? aku berpuasa karena di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu pula lah aku mendapatkan wahyu pertama kali," jawab Nabi.