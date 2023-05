Kisah Terbentuknya Coldplay: Satu Kampus di UCL

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Coldplay , dua hari terakhir jadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya Indonesia. Sebab, untuk pertama kalinya, band asal Inggris itu bakal manggung di Indonesia tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno ( GBK ), Jakarta pada 15 November 2023.Banyak masyarakat Indonesia sangat menantikan konser Coldplay. Siapakah sebenarnya Coldplay itu? Bagaimana bisa mereka menjadi musisi besar?Coldplay terdiri atas empat personel, yakni Chris Martin, Will Champion, Johnny Buckland, dan Guy Berryman. Keempatnya satu kampus di University College London (UCL).Melansir laman ucl.ac.uk, empat personel Coldplay berasal dari jurusan berbeda. Vokalisnya, Chris Martin, merupakan mahasiswa jurusan Bahasa Klasik dengan kosentrasi Latin dan Yunani.Sementara itu, drummer Will Champion, mengambil jurusan Antropologi, Johnny Buckland yang mengisi gitar mengambil jurusan Matematika. Sedangkan, Guy Berryman yang mengisi basis hanya studi selama satu tahun di UCL.Keempatnya bertemu pada 1966 tepatnya di Ramsay Hall UCL. Will mengenang pertemuan-pertemuan awal dengan personel Coldplay. Dia menceritakan kali pertama bertemu Chris."Orang-orang duduk-duduk dan ada yang bermain musik di hall. Saya waktu itu nge-jam dengan Chris. Ada gitar akustik di sana. Kami hanya duduk dan bermain gitar," kata Will.Sementara itu, dia mengenal Johnny sebagai orang yang pendiam dan penakut. Namun, ternyata Johnny malah menjadi gitaris hebat di band sekarang.Guy mengungkapkan keakraban mereka kian terbentuk karena selama kuliah berada dalam asrama. Dari sana, kata dia, band terbentuk dan lagu-lagu awal mulai ditulis.Sejak saat itu, mereka mulai aktif bermusik. Lagu-lagu hits seperti Yellow, The Scientist dari album A Rush of Blood to the Head muncul.Kemudian, disusul lagu hits lainnya seperti Fix You dari album X&Y, Viva La Vida dari album Viva La Vida, Every Teardrop is A Waterfall dari album Mylo Xyloto, dan A Sky Full of Stars dari album Ghost Stories. Terakhir, keluar album Music of the Spheres dengan hitsnya My Universe kolaborasi dengan boyband asal Korea, BTS.Munculnya album Music of the Spheres ini diiringi tur keliling dunia mereka di 2023. Untuk wilayah Asia, Indonesia masuk dalam daftar yang akan dikunjungi Coldplay.Coldplay dipastikan akan tampil di Jakarta pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu diumumkan langsung oleh Coldplay lewat sosial media mereka. Sobat Medcom bakal ikut nonton enggak nih?