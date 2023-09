Dorong Literasi, Perpusnas Qatar Donasi 1.000 Buku untuk 5 TBM di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Membaca buku Hayy Bin Yaqdhan

Jakarta: Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Qatar (Qatar National Library) mendonasikan 1.000 buku untuk lima taman bacaan masyarakat (TBM) di Jakarta. Donasi ini sebagai upaya meningkatkan literasi bagi anak-anak di Indonesia."Dukungan Qatar National Library dalam menyediakan akses bahan bacaan telah memberikan dorongan signifikan dalam menginspirasi anak-anak untuk membaca lebih banyak buku, mengembangkan keterampilan membaca, dan meningkatkan pengetahuan mereka terutama lebih mengenal budaya Qatar melalui buku," kata Ketua Forum TBM DKI Jakarta, Yudy Hartanto, melalui keterangan tertulis, Senin, 11 September 2023.Pemerintah Qatar, dalam hal ini Museum Qatar dan Perpusnas Qatar bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengadakan kolaborasi kebudayaan bertajuk Qatar-Indonesia Year of Culture. Beberapa kegiatan sudah dilakukan di kedua negara tersebut.Adapun salah satu kegiatan yang tengah berlangsung selama sepekan di Jakarta adalah gerakan literasi di TIM dan sejumlah TBM. Kegiatan ini bertajuk Book Activation Program with Qatar National Library.Kegiatan ini memperingati Hari Literasi Internasional yang jatuh setiap 8 September. Kegiatan dilakukan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu, 10 September 2023."Saya senang dengan penampilan anak-anak yang membawakan tarian tradisional Betawi. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kedua negara, khususnya peningkatan literasi," kata Duta Besar Qatar untuk Indonesia, HE Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti, saat memberikan sambutan.Fauziyah didampingi Fatema M Al Malki dan Nada A Bahzad dari Qatar Nasional Library. Dalam acara itu, anak-anak yang hadir mendengarkan pembacaan buku, juga mendapatkan paket buku cerita dari Qatar Nasional Library.Kegiatan dilanjutkan dengan membaca buku di hadapan anak-anak. Buku dibacakan pegiat literasi dan aktivis read aloud, Miss Nila, dan pegiat literasi yang juga pendiri TBM Bukit Duri Bercerita, Safrudiningsih atau Kak Ning Nong.Buku yang dibacakan berjudul Hayy Bin Yaqdhan karya penulis Qatar, Asma AlKuwari. Di tengah pembacaan buku tersebut, Kak Ning Nong dan Miss Nila memberi kuis dari kisah di dalam buku.Forum Taman Bacaan Masyarakat Jakarta (Forum TBM) Provinsi DKI Jakarta, sebagai komunitas yang konsentrasi terhadap kepedulian bahan bacaan akan mendampingi tim Qatar Reads selama berkegiatan di Jakarta, sambil membagikan 1.000 paket buku ke TBM yang dikunjungi.Sebelum di TIM, pada Sabtu, 9 September 2023, digelar kegiatan di Rumah Literasi Kampung Qur’an di Kalideres, Jakarta Barat. Selanjutnya, pada Senin, 11 September, kegiatan berlangsung di Kampung Buku, Cibubur, Jakarta Timur.Dilanjutkan pada Selasa, 12 September, ke Rumah Baca Zhaffa, Manggarai, Jakarta Selatan. Dan terakhir, pada Rabu, 13 September, kegiatan dilakukan di Rumah Baca Fun with English, Jakarta Pusat."Ini merupakan kerja sama yang sinergis di bidang kebudayaan secara luas, termasuk pertukaran seni budaya kedua negara," kata Staf Humas Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Zulkarnaen.Menurutnya, kegiatan literasi ini merupakan bagian dari Qatar-Indonesia Year of Culture yang secara bersamaan juga dilaksanakan di Qatar. Perwakilan KBRI Qatar juga melakukan pembacaan buku cerita mengenai Indonesia kepada anak-anak Qatar."Qatar National Library kali ini baru pertama bersinergi, semoga berlanjut," kata Zulkarnaen.Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dispusip DKI Jakarta, Suryanto, mengatakan kegiatan Book Activation Program with Qatar National Library ini merupakan bagian dari Festival Literasi Jakarta. Festival digelar di TIM dalam rangka memperingati Hari Literasi Internasional."Kami memfasilitasi kegiatan yang amat positif dari FTBM DKI Jakarta ini dengan Qatar National Library. Karena itu, kita pun akan buat Qatar Books Corner di Perpustakaan TIM. Kita akan display buku-buku tentang Qatar," kata Suryanto.