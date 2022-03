ITS Kukuhkan 3 Guru Besar Baru

Orasi ilmiah

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) mengukuhkan tiga profesor atau guru besar , Selasa, 15 Maret 2022. Ketiga guru besar baru itu, yakni I Made Yulistya Negara, Adi Setyo Purnomo, dan Totok Ruki Biyanto.“Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka dewan profesor, pengukuhan profesor ITS saya buka,” ujar Ketua Dewan Profesor ITS Imam Robandi dalam siaran langsung di YouTube ITS TV, Selasa, 15 Maret 2022.Sektretaris Dewan Profesor ITS Prabowo mengungkapkan I Made merupakan guru besar dalam bidang Ilmu Teknik Tegangan Tinggi, Adi merupakan guru besar dalam bidang ilmu Biodegradasi Limbah Industri, dan Totok merupakan guru besar bidang Ilmu Optimasi dan Kontrol Proses.Dalam orasi ilmiahnya, I Made membawakan topik penelitian bertajuk Karakteristik Corona Discharge sebagai Deteksi Dini Kerusakan Peralatan Sistem Energi Listrik. Profesor yang menyelesaikan program Dokotral di Kyushu University, Jepang, itu menjelaskan sangat sulit membayangkan kehidupan tanpa energi listrik."Dengan mempertimbangkan segi ekonomi dan teknis, maka diperlukan peningkatan tegangan,” ujar I Made.Dia menjelaskan peningkatan sistem tegangan dapat membuat sistem isolasi semakin kompleks. Lambat laun, ini akan menyebabkan medan lokal meninggi hingga berimbas pada corona discharge atau partial discharge yang merupakan tanda-tanda awal kerusakan isolasi.Selanjutnya, Adi dari Departemen Kimia memaparkan orasi mengenai Peran Jamur Pelapuk Kayu sebagai Agen Pendegradasi Limbah Industri. Dia menuturkan industri tekstil merupakan salah satu penyumbang limbah terbesar di Indonesia.Dalam produksinya, industri ini tak terlepas dari pewarnaan sintetis, seperti metilen biru dan metil orange. "Kedua senyawa ini sangat stabil, sehingga sulit untuk didegradasi di alam,” kata profesor yang juga menyelesaikan pendidikan Doktor di Kyushu University, Jepang itu.Adi menutrukan biodegradasi adalah solusi terbaik untuk mengatasi permasalah tersebut. Biodegradasi merupakan proses penguraian senyawa pencemar organik dengan memanfaatkan aktivitas mikroba yang bersifat ramah lingkungan, salah satunya jamur.Orasi ilmiah terkahir diisi Totok dari Departemen Teknik Fisika. Dia memaparkan penelitian yang bertajuk Peran Optimasi dan Pengendalian Proses dalam Menyukseskan Pembangunan Manusia dan Alam Hijau Berkelanjutan di Indonesia.“Di zaman Internet of Things (IoT), teknologi sensor dan prosesor menjadi murah, sehingga sistem proses di dunia industri akan berubah menjadi big data yang semakin membingungkan. Agar mencapai keuntungan ekonomis dan berkesinambungan, maka diperlukan optimisasi,” kata profesor yang menyelsaikan pendidikan Doktor di Universiti Teknologi Petronas, Malaysia, itu.Melalui disertasinya, Totok berharap ITS sebagai pencetak sumber daya manusia berkualitas mampu memanfaatkan sumber daya terbatas demi kemakmuran bangsa dan manusia pada umumnya. (Baca: Bertambah Tiga Guru Besar, Kini ITS Miliki 145 Profesor