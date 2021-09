Hadapi Persaingan Global, Mahasiswa Baru UP Diajak Terus Perdalam Keilmuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Pancasila (UP) menyelenggarakan rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pancasila (PKKMB) secara daring pada 6-10 September 2021. Kegiatan diikuti 2.050 mahasiswa baru.Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi dari siswa SMA menjadi mahasiswa. Selain itu, dalam rangka proses adaptasi dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi Edie menjelaskan bahwa UP sudah berpartisipasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program-program di dalamnya fokus pada pengembangan kompetensi para mahasiswa, baik softskill maupun hardskill. Mahasiswa UP banyak yang berminat baik mengikuti Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM), matching fund, Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), atau Kuliah Kerja Nyata (KKN)."Indonesian International Student Mobility Awards, Magang Bersertifikat, Studi Independen, Riset Penelitian dan Wirausaha," kata Edie melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 September 2021.Baca: MRPTNI Imbau Rektor Buka Kampus Bersyarat dan Bertahap Ia mengatakan, kegiatan ini akan terus didorong agar semakin banyak mahasiswa yang menjadi peserta. Ia menilai konsep MBKM ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa bisa lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas."Hal ini tidak hanya meningkatkan kompetensi namun juga networking," ujar Edie.Edie mengatakan, salah satu kunci orang yang sukses adalah orang yang disiplin. Sehingga, bagi mahasiswa S1 yang baru masuk ke dunia kuliah harus segera melatih manajemen waktu dan penyelesaian tugas.Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) Siswono Yudo Husodo mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh mahasiswa baru UP. Ia berharap para mahasiswa bisa meraih kesuksesan di kemudian hari.Baca: Undip Pertahankan Peringkat di THE WUR 2022 Siswono mengingatkan seluruh mahasiswa baru harus menjadi pembelajar yang aktif. Bukan hanya mengambil pelajaran dari para dosen, tapi juga aktif menggali ilmu dari teman dan dari seluruh sumber pembelajaran di dunia ini yang dengan mudah diakses."Mahasiswa baru juga diimbau untuk memanfaatkan berbagai program yang ada di UP," ungkap Siswono.Saat ini, sebanyak 80 persen program studi (Prodi) di Universitas Pancasila terakreditasi A dan sedang menuju Akreditasi Unggul. Sedangkan, untuk D3 akan segera ditingkatkan menjadi D4 atau terapan.(AGA)