2 Hafiz Indonesia Sabet Juara MTQ Internasional di Amerika, Salah Satunya Suara Terbaik

Jakarta: Sebanyak dua hafiz asal Indonesia berhasil menyabet juara pada ajang The American International Tibyan Competition for the Quran and Its Recitations. Mereka, yakni Jihan Afifah yang berhasil menyabet juara 2 dalam lomba hafalan 30 juz dan Khairurrazaq Al-Hafiz yang dipilih juri sebagai Peserta Suara Terbaik dan didaulat tampil di acara penutupan.Dalam ajang yang digelar di Diyanet Center of America, Maryland, Jihan harus puas di posisi kedua, meski selisih poin sangat kecil dari juara pertama hafizah asal Mesir. Di kategori putra, juara pertama diraih hafiz tuan rumah Amerika Serikat.Kegiatan ini diikuti peserta dari 22 negara, di antaranya Palestina, Libya, Australia, Inggris, Tunisia, Libanon, Norwegia, Prancis, Kenya, Afghanistan, dan lainnya. Suasana pengumuman lomba sangat meriah. Sejumlah diaspora Indonesia turut hadir menjadi supporter."Kami sangat senang wakil Indonesia meraih juara di ajang internasional ini. Saya sangat bangga," ujar diaspora Indonesia di KBRI Washington DC, Indra, yang menyaksikan langsung pengumuman dan refleks melompat saat nama Jihan diumumkan sebagai juara dikutip dari laman kemenag .go.id, Selasa, 21 Juni 2022.Sementara itu, salah satu juri lomba, Syeikh Hasan, mengumumkan Khairurrazaq sebagai Peserta Suara Terbaik dan memanggil ke panggung untuk melantunkan hafalannya di puncak acara. Decak kagum penonton menggema di ruangan, ajakan berswafoto pun tak terelakkan.Indonesia patut berbangga wakil-wakilnya mengharumkan nama negara di pentas MTQ dunia ini. "Selamat dan terima kasih untuk kalian berdua," ucap Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin.Baca: Juara 1 MTQ Internasional di Rusia, Dewi Dapat Bonus Rp25 Juta dari Kemenag