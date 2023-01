Pendaftaran Beasiswa Fulbright 2023 Dibuka Hari Ini, Buruan Daftar!

Apa Itu Beasiswa Fulbright?





Fasilitas Beasiswa Fulbright

Tunjangan dukungan visa J-1 Tunjangan tiket pesawat (PP) Indonesia – Amerika Serikat Dukungan finansial penuh untuk kuliah Tunjangan biaya hidup selama di AS dengan biaya lainnya Tunjangan asuransi kesehatan serta kecelakaan.

Persyaratan Beasiswa Fulbright

Menyandang gelar S1 atau S2

Memiliki minimal IPK 3.0 dari skala 4.00

Bukan berkewarganegaraan Amerika Serikat atau sedang bertempat tinggal di Amerika Serikat

Memiliki sertifikat bahasa Inggris (TOEFL ITP minimal 550 atau IELTS 6,5 untuk jenjang S2 dan 575 atau IELTS 7.0 untuk jenjang S3)

Bersedia kembali ke negara sendiri apabila telah menyelesaikan studi di Amerika Serikat

Bersedia bekerja minimal 5 tahun setelah menyelesaikan program beasiswa hingga sebelum sebelum pensiun (S2)

Dokumen yang Harus Disiapkan:

Mengisi application form yang mencakup study objective, personal statement, dan tulisan akademis

Mempersiapkan Curriculum Vitae (CV)

Memiliki duplikat KTP atau paspor

Memiliki duplikat ijazah dan transkrip nilai

Mengantongi dua surat rekomendasi

Memiliki duplikat skor TOEFL ITP atau IELTS terbaru

Timeline Beasiswa Fulbright:

14 Januari 2023: Pembukaan pendaftaran Fulbright Scholarship

15 Februari 2023: Deadline pendaftaran Fulbright Scholarship

Maret 2023: Proses penyeleksian berkas pendaftaran

April 2023: Proses seleksi wawancara

Juni 2023: Pengumuman awardee Fulbright Scholarship.

Jakarta: Pendaftaran Beasiswa Fulbright dibuka hari ini, Sabtu, 14 Januari 2023. Bagi Sobat Medcom yang tertarik untuk kuliah gratis di Amerika Serikat tanpa syarat batas usia, simak informasi lengkapnya berikut ini.Bukan rahasia, Amerika Serikat menjadi incaran pelajar dari seluruh dunia. Di antaranya karena kurikulum dan pendidikan berkualitas yang ditawarkan perguruan tinggi di Negeri Paman Sam tersebut, juga tersedianya beragam beasiswa menarik.Salah satu beasiswa yang juga banyak diburu pelajar Indonesia, adalah Beasiswa Fulbright. Beasiswa ini ditawarkan bagi pelajar yang ingin melanjutkan kuliah pascasarjana di Amerika.Melansir dari laman Aminef.or.id, Beasiswa Fulbright adalah beasiswa yang bergengsi dengan pembiayaan penuh atau fully funded dari awal aplikasi (Interview hingga selesai studi). Fulbright merupakan competitive and merit-based scholarship dan Fulbright didanai oleh the United States Department of State.Di Indonesia, beasiswa Fulbright dikelola oleh The American-Indonesian Exchange Foundation (AMINEF). Tujuan dari program Fulbright Indonesia adalah untuk meningkatkan “mutual understanding and cooperation between the people of the United States and Indonesia through educational and cultural exchange.”Program Fulbright sudah sangat dikenal luas secara internasional, lebih dari 155 negara berpartisipasi dalam program Fulbright. Informasi lanjut mengenai aplikasi, persyaratan dan jenis-jenis program (ada 17 jenis program).Enggak cuma itu saja lho, Sobat Medcom. Fulbright Scholarship juga bisa diikuti mereka bagi yang ingin kuliah di Amerika Serikat tanpa ada batasan umur namun para peraihnya diwajibkan untuk pulang ke negara asal setelah menyelesaikan studinya di US.Itu dia tadi serba-serbi mengenai Fulbright Scholarship. Untuk kalian yang berminat mendaftarkan diri dalam program beasiswa ini, sebaiknya buruan lengkapi dokumen serta berkas yang dibutuhkan. Semoga kamu jadi salah satu awardee Fulbright ya!