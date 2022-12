LSPR Choir Sukses Gelar Konser Kolaborasi Internasional Pertama setelah Pandemi

London School of Public Relation)





Jakarta: LSPR (Choir sukses menggelar konser kolaborasi internasional pertama secara langsung setelah dua tahun hiatus akibat pandemi covid-19.Dalam konser yang bertajuk “Sounds of Hope: For a Brighter Tomorrow”, LSPR Choir berkolaborasi dengan The Phillipines Madrigal Singers (The Madz) dan The Grand Philharmonic Youth Choir (Canada) untuk Bersama menyuguhkan penampilan paduan suara di dalam konser ini.Selain itu, LSPR Choir juga tampil bersama dengan bintang tamu, Jessica Januar yang merupakan alumni dari LSPR yang juga turut meramaikan konser yang dipimpin oleh Sonia Nadya Simanjuntak selaku Artistic Director dari LSPR Choir.Seluruh penyanyi yang tergabung dalam produksi ini sudah disatukan sejak Maret 2022.“Perancangan konser ini seluruhnya dilaksanakan melalui kerja keras dan sinergi antara para mahasiswa/i LSPR Institute yang tergabung bersama dalam LSPR Choir,” kata Aldy Inzaghi, selaku Executive Producer dari konser LSPR Choir tahun ini.Banyak hal yang menjadi tantangan dalam mempersiapkan konser tersebut. Terutama dari segi latihan.“Banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam mempersiapkan konser ini, salah satunya dikarenakan oleh masa pandemi yang membuat kita terbiasa dengan kegiatan secara online. Perlu latihan dan proses untuk mempersiapkan mental para penyanyi agar bisa menyampaikan naskah dan lagu yang dibuat agar para penonton juga bisa merasakan makna dari pesan yang disampaikan,” tutur Artistic Director dari LSPR Choir Sonia Nadya.LSPR Choir merupakan salah satu club/UKM di bawah LSPR Student League yang menjadi wadah bagi mahasiswa/i LSPR Institute untuk menyalurkan kemampuan dan mengekspresikan kemampuan mereka dalam bernyanyi.LSPR Choir telah mengadakan berbagai macam kegiatan baik internal maupun eksternal yang melibatkan anggota-anggotanya, berbagai kompetisi eksternal, serta berkolaborasi dengan beberapa Student League Club lainnya.Kepanitiaan acara ini dikepalai oleh Olivia Risa selaku Production Manager, Cindy Tamara selaku Assistant Production Manager, Raras Cahya Pamudji selaku Ketua Media Partnership, Aprillia Heardearni selaku Administrator, Teresa Jade Aliwinoto selaku Ketua Sponsorship, Mentari Cahyaningtyas selaku Head of Design, Dicky Aprela selaku Head of Marketing, Johan Adham Putranto selaku Technical Director, dan Algita Widhasari Putri selaku Performance Coordinator.