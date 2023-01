Intip 5 Kampus Tempat Artis Thailand Study Abroad

1. Columbia University





Jakarta: Thailand terkenal dengan film dan serialnya yang menghibur. Produk hiburan Thailand tak cuma terkenal memiliki cerita menarik tapi juga diperankan oleh aktor dan aktris dengan kualitas terbaik.Selain memiliki kemampuan akting yang bagus, sejumlah aktor dan aktis Thailand juga memilki prestasi akademik yang membanggakan lho. Bahkan, mereka study abroad atau kuliah di luar negeri.Beberapa di antaranya bahkan mengenyam pendidikan di salah satu universitas terbaik di dunia. Dilansir dari laman Instagram @Schoters berikut daftar kampus tempat lima artis Thailand menimba ilmu:Salah satu aktor ganteng Thailand, Tul Pakorn, mengenyam pendidikan magister (S2) Arsitektur di Columbia University, Amerika Serikat. Columbia University memang terkenal sebagai salah satu kampus terbaik di dunia.Kampus tersebut menduduki peringkat 22 universitas terbaik di dunia. Columbia University juga merupakan anggota Ivy League, asosiasi kampus dengan kualitas pendidikan terbaik di Amerika Serikat.Kampus tersebut terkenal dengan ukuran kelas yang relatif kecil, yakni sekitar 22 mahasiswa per kelas. Hal itu dilakukan supaya proses belajar mengajar menjadi lebih fokus.Menurut QS World University Ranking by Subject, Columbia University menduduki top 10 di berbagai bidang. Di antaranya seni dan geofisika pada peringkat 7 serta hukum peringkat 8.Aktor tampan Thailand yang wajahnya kerap muncul di serial televisi, Up Poompat Iam-Samang, menimba ilmu magister International Relations and Diplomacy di SOAS University of London, Inggris. Kampus tersebut terkenal sebagai salah satu kampus terbaik dalam bidang studi bahasa dan budaya Asia, Afrika, dan Timur Tengah.SOAS University of London menempati posisi terbaik ke -2 dalam bidang Development Studies. Selain itu, 87 persen hasil riset dari SOAS University of London mendapat predikat “world leading or internationally excellent” oleh Research Excellence Framework 2021.Aktor ganteng sekaligus YouTuber asal Thailand, Kay Lertsittichai, menempuh pendidikan sarjana (S1) Matematika di University of Wisconsin - Whitewater, Amerika Serikat. Kampus yang telah berdiri sejak 1866 itu menduduki posisi ke-15 untuk Best Undergraduate Teaching menurut US News.Selain berprestasi di bidang akademik, kampus ini juga terkenal dengan kualitas tim olahraganya yang baik. Tim olahraga UWW telah memenangkan 20 pertandingan dari National Collegiate Athletic Association, 27 kejuaraan olahraga, dan memiliki 20 gelar nasional individu.Salah satu aktor di drama F4 Thailand, Luke Ishikawa Plowden, mengenyam pendidikan sarjana statistika di George Washington University, Amerika Serikat. George Washington University merupakan universitas yang unggul dalam bidang politik dan jurnalisme.Kampus tersebut menduduki posisi ke-25 dalam bidang politik menurut QS World University Ranking by Subject 2022. Alumni George Washington University juga banyak tercatat bekerja di institusi besar seperti FBI dan Amazon.Salah satu artis cantik asal Thailand, Mintra Opasiamkajorn, menimba ilmu magister Food Quality and Innovation di University of Leeds, Inggris. University of Leeds merupakan top 5 kampus yang lulusannya paling diincar oleh recruiter di Inggris, menurut The Graduate Market.Kampus tersebut juga sudah memiliki akreditasi dari tiga lembaga terkemuka di dunia, yaitu AACSB, AMBA, dan EQUIS. Di dunia tercatat hanya ada 108 kampus yang memiliki akreditasi dari tembaga tersebut.Demikian daftar kampus tempat lima artis Thailand menimba ilmu. Apakah Sobat Medcom terinspirasi untuk study abroad di salah satu kampus tersebut? (