Pendaftaran Beasiswa S1 ke Timur Tengah Segera Dibuka

: Ditjen Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama kembali membuka seleksi beasiswa S1 ke beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah. Pendaftaran dibuka pada 1-10 Mei 2018.“Tahun ini kita kembali membuka kesempatan bagi alumni SMA/MA dan Pondok Pesantren untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah,” kata Kepala Sub Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Islam, Agus Soleh, di Jakarta, Selasa, 25 April 2018.Agus mengatakan, beasiswa pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) bidang pendidikan antara Pemerintah Indonesia (Kemenag) dengan Pemerintah Mesir (Al-Azhar Al-Syarif), Pemerintah Rebublik Sudan, Pemerintah Kerajaan Maroko, dan Pemerintah Kerajaan Lebanon.Dia menyebut, tidak ada target atau kuota tertentu dalam penerimaan seleksi beasiswa dan non beasiswa ke Timur Tengah ini. Namun, untuk mengantisipasi meningkatnya minat calon mahasiswa Indonesia studi ke Timur Tengah, dan memastikan kualitas penerima beasiswa, Ditjen Pendis akan melakukan seleksi, baik program beasiswa maupun non beasiswa.Seleksi akan menguji kemampuan akademik, hafalan/bacaan Alquran dan pemahaman Bahasa Arab. Pendaftaran seleksi dilakukan secara online melalui website di http//diktis.kemenag.go.id mulai tanggal 1-10 Mei 2018.Meski demikian, pendaftar harus menyerahkan dokumen persyaratannya secara langsung ke lokasi pendaftaran sebelum pelaksanaan seleksi atau paling lambat 11 Mei 2018. Sementara, seleksi baru akan dilaksanakan pada 12 Mei 2018, dalam bentuk lisan dan tulisan.Kemudian, untuk ujian tulis akan menggunakan Bahasa Arab, meliputi Bahasa Arab dengan memahami teks, tata bahasa dan insya’, serta pengetahuan agama Islam.“Ujian lisan juga menggunakan Bahasa Arab, meliputi Bahasa Arab berupa percakapan, terjemah dan pemahaman teks, serta hafalan atau bacaan Alquran minimal 2 juz,” sambung dia.Adapun, hasil seleksi akan diumumkan pada 1 Juli 2018 melalui website www.diktis.kemenag.go.id(REN)