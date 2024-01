Tembus Beasiswa GKS 2024, Ini Rumus dan Contoh Bikin Personal Statement

Advertisement

Rumus membuat personal statement

1. Paragraf 1: Introduction

2. Paragraf 2: Latar belakang pendidikan dan pencapaian akademik

3. Paragraf 3: Ceritakan pengalaman non akademik

4. Paragraf 4: Pengalaman kerja dan publikasi yang pernah dilakukan

5. Paragraf 5: Urgensi kamu memilih jurusan

6. Paragraf 6: Penutup

Contoh singkat penulisan personal statement

(REN)

Jakarta: Pendaftaran beasiswa Global Korea Scholarship (GKS) jenjang S2 maupun S3 bakal dibuka bulan depan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran dibuka pada periode Februari hingga Maret.GKS adalah program beasiswa yang dikelola oleh NIIED (National Institute for International Education), lembaga eksekutif di bawah kementerian pendidikan Korea Selatan. Beasiswa ini dibuka untuk jenjang D2 (Associate Degree), S1, S2, dan S3.Yang membedakan GKS dengan sejumlah beasiswa lain persyaratannya lebih mudah. Selain itu, mahasiswa juga banyak diberi keringanan biaya.Salah satu persyaratan mendaftar beasiswa GKS adalah menulis personal statement. Menulispersonal statement tidak bisa sembarangan yaa Sobat Medcom.Melansir akun Instagram @kobieducation, terdapat tata cara untuk menulis personal statement. Nah, buat kamu yang mau mendaftar beasiswa GKS, yuk simak cara menulis personal statement agar peluang kamu diterima lebih besar.Terdapat rumus khusus dalam menulis personal statement. Tulisnya personal statement dalam enam paragraf. Kamu perlu memberikan fokus tertentu di tiap paragraf.Ceritakan siapa kamu secara singkat. Ceritakan juga keluarga, karakter, atau filosofi hidup yang kamu pegang dan relevan agar tulisanmu semakin menarik.Biar tidak terkesan monoton, awali esai dengan kalimat pembuka yang menarik atau memiliki "hook".Mulai ceritakan pendidikan terakhir. Jelaskan apa yang sudah dipelajari selama di S1, khususnya dari segi akademik. Jika kamu punya IPK tinggi atau achievement akademik yang relevan, dapat dituliskan.Ceritakan pengalaman organisasi, kegiatan bakti sosial, conference, seminar atau training yang pernah diikuti selama S1 dan relevan. Jelaskan tanggung jawabmu di kegiatan yang dikuti.Ceritakan perjalanan karier setelah lulus S1. Ceritakan pula pencapaian selama bekerja, terutama yang relevan.Kalau pekerjaan atau capaian tidak relevan, kamu bisa menulis pengalaman bekerja dan skill apa yang didapat tapi berkaitan dengan jurusan yang dituju. Cantumkan publikasi yang pernah dilakukan atau pengalaman riset dan skripsi S1.Angkat satu isu di Indonesia yang membuat kamu sadar perlunya studi lanjut di bidang yang dituju. Apa solusi yang bisa kamu tawarkan setelah menempuh studi untuk menyelesaikan isu yang kamu angkat. Jelaskan alasan kenapa memilih kampus di Korea secara spesifik.Tutup esai dengan general future plan. Jelaskan juga manfaat benefit yang ditawarkan GKS selain dari bantuan pendidikan. Misalnya, lewat program bahasa Koreanya yang dapat bermanfaat untuk membangun kolaborasi yang bisa kamu lakukan untuk Korea-Indonesia: I was born and raised in a family that prioritizes education. My father is a businessman, while my mother is a pharmacist, my biggest inspiration to study pharmacy.My parents always teach me to become an independent woman. They trained me to be responsible for every decision in my life, such as living independently and pursuing higher education.: Although my parents have limited financial ability to fund my education, they always give me full support to apply for scholarship programs.: I have been trained on technology and formulation of pharmaceutical dosage forms, isolation and standardization of natural materials, and pharmaceutical chemistry during my bachelor's degree at (nama universitas), (kota), (negara).I have successfully demonstrated thesis research about combining natural active compounds and technology dosage forms for cosmetic products and achieved A-grade. During my undergraduate study, I enhanced my understanding and motivated me to dedicate myself to pharmaceutical science.: After finishing my undergraduate degree, I took an apothecary professional degree and completed it with a GPA of 3.80/4.00.Nah itulah rumus dan contoh membuat personal statement agar bisa menembus beasiswa GKS. Semoga informasi ini bermanfaat yaa.