Tel-U Dekatkan Mahasiswa dengan Dunia Industri

Telkom University menggelar acara Industrial Gathering: Best Employer Award 2018 yang mengusung tema Leadership from The Beginning of a Career. Acara ini dilaksanakan untuk mendekatkan dan menyelaraskan antara dunia pendidikan dan industri, sehingga lulusan Tel-U akan siap untuk terjun ke dunia kerja.Rektor Telkom University, Adiwijaya mengatakan, Tel-U terus berupaya memberikan yang terbaik bagi lulusan, agar dapat berkontribusi ke dunia profesional. Salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama sebesar-besarnya dengan industri atau perusahaan.Kegiatan ini, kata Adiwijaya, bertujuan untuk dapat membuka wawasan mahasiswa mengenai bagaimana mengelola Sumber Daya Manusia, juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan sejak mulai berkarir.Selain itu juga membuka peluang kerja sama dalam menghasilkan inovasi dalam pengelolaan SDM di perusahaan. "Juga untuk memberikan apresiasi kepada industri/perusahaan pengguna lulusan yang telah berkontribusi dan wujud eksistensi Telkom University di dunia Industri," terang Adiwijaya.Acara tersebut digawangi oleh Career Development Center Tel-U. Pada sambutannya beliau mengatakan, kompetensi lulusan merupakan prioritas utama di Telkom University. Sehingga kualitas akademik terus diperbaiki secara berkala."Raihan prestasi QS Star, lembaga akreditasi internasional, kita mendapat bintang 5 untuk kategori Employability. Kami mempersiapkan alumni kami untuk siap bersaing di pasar global," terang Adiwijaya.Telkom University dalam menyiapkan lulusannya berpegang pada prinsip keselarasan dengan dunia industri. Di dalam konsep Link and Match, ada tiga komponen yang perlu bergerak secara simultan agar konsep ini berjalan. Tiga komponen tersebut adalah perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah. Kreativitas dan kecerdasan pengelola perguruan tinggi, merupakan sebuah keharusan dan faktor penentu keberhasilan konsep tersebut.Direktur EVP Human Resources PT Freeport Indonesia (PTFI), Ahmad Didi Ardianto, mengisiTalk Show yang membahas tentang Leadership from the Beginning of a Career. Menurutnyaada empat tahap seseorang hingga mampu memimpin perusahaan.Pertama, leading self,leading other, leading team, hingga akhirnya leading organization. Empat tahapan tersebut memiliki dua sisi, yaitu peopledan business. Merupakan peran HRuntuk mampu menyeimbangkan dua sisi tersebut saat mengelola SDM.Ardianto juga memint para HR untuk bisa mencari SDM yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin. Sehingga mudah dibentuk menjadi pemimpin ke depannya. "Perlu untuk memikirikan mencari Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi pemimpin. Jadi kita bisa dengan mudah membentuknya jadi pemimpin nanti. Saya yakin, lulusan Telkom University memiliki komposisi leadershipyang kuat." ungkap Ardianto.