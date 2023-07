Konferensi Anak Muda Terbesar Young On Top Dihadiri Ribuan Peserta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Young On Top sukses menyelenggarakan event tahunan terbesarnya, Young On Top National Conference (YOTNC) 2023 di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka. Ribuan anak muda, 'YOTers' menyerbu acara yang di-organize oleh Inspira CEC ini dengan penuh antusias."Ini ketiga belas kalinya kita mengadakan Young On Top National Conference, yang merupakan ajang gimana caranya kita bisa 'curi-curi' apa yang ada di pikiran (mindset) dari para speakers untuk jadi #MudaSukses,” ungkap Billy Boen, Founder & CEO dari Young On Top.Tahun ini YOTNC mengusung tema #MudaSukses dengan tujuan mendorong anak muda Indonesia untuk semakin berani dan yakin bahwa mereka bisa meraih kesuksesan di usia muda. YOTNC telah menjadi platform penting bagi ribuan anak muda untuk membangun relasi dan mendapatkan ilmu di mana para pembicara/tokoh inspiratif membagikan pengalaman serta perjalanan karir atau bisnisnya.Beberapa Pembicara YOTNC2023 di antaranya, Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) untuk berbagi cerita tentang kepemimpinan lewat pengalaman hidupnya. Hadir pula Erick Thohir (Menteri BUMN) yang memberikan terobosan etos kerja anak muda sukses masa kini, serta Arsjad Rasjid (Ketua Umum KADIN Indonesia) membahas peluang bagi anak muda untuk bisa menduduki jabatan tertinggi perusahaan."Di sini anak muda bisa mendapat banyak pengetahuan dan bisa bertemu dengan para narasumber yang hebat sehingga mereka akan menjadi lebih baik," ungkap Ganjar Pranowo di YOTNC 2023.Erick Thohir, Menteri BUMN, juga memberikan pesan penting kepada YOTers. Dengan semangat, ia mengingatkan, "dalam membangun sesuatu itu harus fokus, berani mengambil kesempatan, dan konsisten."(Foto: Dok. Young On Top)Pembicara inspiratif lainnya yang turut hadir dalam YOTNC 2023 ini adalah Ibu Shinta Kamdani (CEO, Sintesa Group), Gunawan Susanto (Partner, Maven Ventures), Neneng Goenadi (Country Managing Director, Grab Indonesia), Cinta Laura Kiehl (Entertainer, Entrepreneur, Social Activist), Andy Zain (Managing Partner, Kejora Capital), Mulia Lie (Direktur, Kalbe Farma), Herman Widjaja (CTO, Tokopedia), Aloysius Liang (Founder & CEO, Asa Ren), dan masih banyak lagi.Dalam salah satu sesi di YOTNC 2023 yang bertema 'Untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia', Cinta Laura menyampaikan bahwa anak muda dapat berkontribusi positif dalam segala hal yang mereka bisa, termasuk dalam memberikan ide. Ia juga menyampaikan, "dengan adanya SATU Indonesia Awards, aku senang sekali karena orang-orang yang sudah berpengaruh besar, di-highlight atas kontribusi yang telah mereka lakukan."SATU Indonesia Awards adalah program pemberian apresiasi untuk anak-anak muda Indonesia yang berprestasi dan mempunyai kontribusi positif untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pada kesempatan ini, Young On Top bersama Astra menghadirkan salah satu penerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2022, Ratih Hadiwinoto yang merupakan seorang Founder dari Teman Autis. Di sesi ini, Ratih mengajak anak muda agar semangat berkontribusi positif untuk Indonesia.Bersamaan dengan penyelenggaraan YOTNC ini, Young On Top juga memberikan YOT Beasiswa guna mendukung kebutuhan pendidikan mereka. Lebih dari 8.500 anak muda mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa ini, dan lewat seleksi yang ketat, 5 anak muda terpilih berhasil mendapatkan YOT beasiswa.Acara ini tentunya dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai sponsor antara lain Astra & SATU Indonesia Awards, BRImo, Maven Ventures, dan Foundry, serta dukungan dari Pegadaian Digital, Moire Rugs, Wuling, Siberkreasi, Optik Seis, dan Askrindo. Young On Top berharap dapat terus memberikan inspirasi dan kontribusi yang positif bagi generasi penerus bangsa melalui YOTNC dan kegiatan Young On Top lainnya.Untuk informasi lebih lanjut mengenai Young On Top National Conference (YOTNC) dan kegiatan Young On Top lainnya, kunjungi website resmi youngontop.com dan Instagram @youngontop.