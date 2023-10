'Study in UK' Gelar Roadshow ke Sekolah-Sekolah di Jakarta

Advertisement

(CEU)

Jakarta: PT Studi Internasional Ultima Kemitraan atau lebih dikenal dengan Study in UK (SI-UK) membawa lebih dari 13 universitas bergengsi dari Inggris Raya untuk berinteraksi langsung dengan siswa-siswi di 8 Sekolah Menengah Atas (SMA) Jakarta dan sekitarnya melalui ‘Study in UK High School Roadshow 2023’. Acara ini telah berlangsung sejak 9 hingga 13 Oktober 2023.Sebelumnya, SI-UK Global sukses menggelar pameran pendidikan ‘Study in UK Expo 2023’ untuk memperluas akses dan peluang bagi para calon mahasiswa Indonesia agar dapat semakin dekat universitas-universitas impian di UK.Country Director SI-UK Indonesia, Gianti Atmojo mengatakan, pihaknya dua kali menyelenggarakan Study in UK Expo sepanjang 2023. Acara ini telah berhasil menjawab ketertarikan lebih dari 3.000 calon mahasiswa yang terdata dalam link registrasi."Kami berharap langkah-langkah yang kami tempuh, baik melalui pameran tahunan kami, Study in UK Expo, ataupun Study in UK High School Roadshow, dapat mendekatkan universitas-universitas impian para pelajar Indonesia dan semakin mendukung aspirasi mereka dalam meraih pendidikan berkualitas di Inggris Raya," kata Gianti dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023.Menurut Gianti, inisiatif yang dilakukan oleh SI-UK Indonesia ini memberikan kesempatan langka bagi para calon mahasiswa Indonesia untuk bisa mendapatkan inspirasi serta informasi paling lengkap mengenai kampus dan jurusan yang diminati. Melalui diskusi dengan perwakilan langsung dari universitas yang hadir, di antaranya Cardiff University, Queen’s University Belfast dan University of Essex.Salah satu pencapaian penting dari langkah yang diambil organisasi adalah terciptanya kesepakatan awal (conditional offers) bagi para calon mahasiswa Indonesia dengan universitas-universitas impian mereka.Konsultan profesional SI-UK Indonesia juga akan siap memandu dan memberikan insights terkait langkah-langkah teknis pendaftaran kuliah melalui SI-UK Indonesia. SI-UK Indonesia juga akan memberikan konsultasi serta informasi lengkap mengenai program studi, beasiswa, persyaratan masuk, bahkan tentang budaya di Inggris."Sehingga para calon mahasiswa bisa merasa tenang, lebih mudah dan lancar dalam melakukan persiapan. Konsultasi dan pelayanan pendaftaran melalui SI-UK itu GRATIS karena kami merupakan perpanjangan tangan langsung dari seluruh universitas UK,” ujar Gianti.Global Business Development Manager SI-UK Global, Pradeep Adhikari mengatakan, hingga saat ini, SI-UK telah memiliki 92 kantor di lebih dari 40 negara dan secara eksklusif bekerja sama dengan seluruh universitas di Inggris Raya. "Kami membuka kantor di Indonesia sejak 2021 dan kami sangat antusias melihat pertumbuhan minat para pelajar Indonesia untuk melanjutkan sekolah mereka di UK," kata Pradeep.Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id