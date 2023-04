ITB Berduka, Guru Besar Purnabakti Seni Rupa Setiawan Sabana Tutup Usia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah berduka atas berpulangnya Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA., Purnabakti Guru Besar Kelompok Keilmuan Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Almarhum Sabana meninggal dunia pada Kamis 27 April 2023 pukul 03.00 WIB di Bandung.Jenazah disemayamkan di rumah duka Jl. Rebana No. 10 Bandung. Untuk mengenang jasa dan pengabdian beliau kepada almamater, ITB menyelenggarakan pelepasan jenazah di Aula Timur Kampus ITB, Jl. Ganesha, Bandung.Sebelumnya, jenazah disalatkan terlebih dahulu di Masjid Salman ITB. Turut hadir pada acara ini pimpinan ITB, dosen, tenaga kependidikan, keluarga, kolega, dan kerabat almarhum.Setiawan Sabana lahir di Bandung, 10 Mei 1951. Riwayat pendidikan beliau dimulai pada tahun 1977 di Jurusan Seni Murni, FSRD-ITB. Kemudian melanjutkan studi S2 (Master of Fine Arts/MFA) tahun 1982 jurusan Art Department, Northern IIlinois University, dan pada 2002 meraih Doktor pada Program Pascasarjana ITB.Menurut Dekan FSRD, Andryanto Rikrik Kusmara, Sabana merupakan salah satu sosok yang menginspirasi bagi sivitas akademika ITB. Sabana meninggalkan banyak legacy untuk para generasi penerus ITB Karya-karya almarhum yang pernah dihasilkan berupa buku, jurnal, pameran tunggal, dan lainnya. Ia juga banyak menyelenggarakan pameran baik dalam skala nasional maupun internasional.Sementara itu, penghargaan yang pernah diraih di antaranya Silver Medal 1st Seoul International Art Exhibition, Pan Asia Association, Seoul, South Korea (1984), Gold Medal, 2nd Seoul International Art Exhibition, Pan Asia Association, Seoul, South Korea (1985), Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI Ganesha Wira Adiutama, ITB (2006).Selain itu juga The Special Contribution Award of Asian Art Exhibition for outstanding contributions to the 22nd Asian International Art Exhibition (2007), Penghargaan Institut Teknologi Bandung “KARYA INOVASI 2016”, Dies Natalis ITB (2016), Anugerah Budaya Kota Bandung tahun 2016, Anugerah Seni Jawa Barat (2017), Penghargaan dalam rangka 70 tahun FSRD, Penghargaan Akademisi Peduli Disabilitas Jawa Barat (2019), dan masih banyak lagi.Wakil Rektor Bidang Sumber Daya ITB, Gusti Ayu Putri Saptawati menyampaikan, almarhum telah menapaki perjalanan panjang di dalam kariernya. Sejarah mencatat almarhum adalah sosok yang santun dan penuh hormat kepada siapapun baik senior maupun juniornya.Sejumlah prestasi dan jasa serta bakti telah dipersembahkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. "Pada kesempatan ini, saya atas nama Keluarga Besar ITB menghaturkan duka cita yang mendalam kepada Keluarga Besar Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA. Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa-dosanya dan semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik dan tempat yang mulia di sisi Allah," ujarnya dilansir dari laman ITB, Kamis, 27 April 2023.