Lindungi Aset Negara, Pembangunan Gerbang Utara ITS Dimulai

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) memulai pembangunan gerbang sisi utara kampus. Pembangunan diawali dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama di area Jalan Mulyosari, Kamis, 30 Juni 2022.Seremoni dihadiri langsung Rektor ITS Mochamad Ashari, Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) ITS Lily Pudjiastuti, Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana ITS Mas Agus Mardyanto, dan Kepala Inspektorat Kota Surabaya Ikhsan, serta sejumlah mitra perusahaan dan jajaran pimpinan ITS.Ashari menyampaikan pembangunan gerbang ITS sisi utara ini bertujuan melindungi aset negara yang diamanatkan kepada ITS. Luas aset itu mencapai 187 hektare.“Karena itu, penting untuk melindungi aset tersebut sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari,” tutur Ashari dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Juni 2022.Pembangunan gerbang ITS sisi utara ini juga bertujuan untuk lebih memperelok tampilan lingkungan di sekitar kampus yang berlokasi di Sukolilo, Surabaya tersebut. “Desain yang ikonik ini diharapkan mampu menjadi ikon baru untuk Surabaya dan pengguna jalan pun akan disuguhkan pemandangan yang lebih indah tentunya,” ujar Ashari.Guru Besar Teknik Elektro ITS ini mengungkapkan rencana pembangunan gerbang sisi utara ITS sudah dicanangkan sejak 2018. Kemudian pada 2021, rencana pembangunan ini mendapat dukungan dari Pemkot Surabaya.“Namun, karena sempat tertunda dikarenakan pandemi, gerbang ITS sisi utara ini baru dimulai pembangunannya pada 2022 ini,” ungkap dia.Gerbang ITS sisi utara ini ditargetkan bisa selesai dalam 160 hari atau pada November 2022. Gerbang sisi utara akan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian tengah, bagian timur, dan bagian selatan.Pada bagian timur akan dibangun gapura sebagai penanda pintu masuk ke kawasan kampus ITS. Kemudian, pada bagian selatan akan dibangun taman serta nama ITS seperti pada gerbang depan saat ini.Sedangkan, pada bagian tengah gerbang yang berupa bundaran, akan dibangun representasi tiga dimensi dari lambang ITS. Di tengah bundaran tersebut akan dibangun tugu bundaran ITS yang dikelilingi monumen bunga wijaya kusuma.“Lalu, untuk jalan di sekitar bundaran tersebut akan dilukis dan dicat menyerupai gerigi yang menjadi ikon ITS selama ini,” papar Ashari.Gerbang ITS sisi utara ini merupakan salah satu dari tiga pembangunan gerbang ITS yang telah direncanakan. Terdapat dua gerbang ITS lain yang akan dibangun dalam waktu dekat, yaitu berlokasi di sisi barat (arah Jalan Kertajaya) dan sisi selatan (arah Jalan Arief Rahman Hakim).“Ketiga gerbang yang akan dibangun ini memiliki desain yang berbeda-beda dan harapannya pembangunan dapat berjalan lancar,” kata Ashari.