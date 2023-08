ITS Sambut 6.188 Mahasiswa Baru, Rektor: Kami Tunggu Kontribusi Besar Kalian!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) menyambut 6.188 mahasiswa baru dari jenjang sarjana (S1) dan sarjana terapan (D4). Ribuan mahasiswa yang masuk melalui seluruh tahap seleksi di berbagai jalur itu dikukuhkan sebagai mahasisa baru di Stadion ITS, Senin pagi, 7 Agustus 2023."Kami ucapkan selamat datang di ITS dan kami tunggu kontribusi besar kalian,” kata Rektor ITS Mochamad Ashari pada Pengukuhan Mahasiswa Baru 2023 dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Agustus 2023.Ashari menuturkan ITS berhasil meningkatkan lingkungan heterogeny dengan menerima mahasiswa dari 33 provinsi di Indonesia. Selain Jawa Timur, provinsi mayoritas maba yang diterima oleh ITS berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan berbagai daerah lainnya.Dia berharap seluruh maba 2023 dapat bersinergi bersama demi meningkatkan citra positif Kampus Pahlawan. Ashari juga berharap kepada seluruh sivitas akademika ITS untuk senantiasa membimbing seluruh maba, sehingga menjadi generasi unggul menunjang generasi Indonesia Emas 2045.Dengan mengenakan seragam atasan putih dan bawahan hitam, seluruh maba antusias melangkahkan kaki memasuki Stadion ITS. Meski acara dimulai sejak pukul 07.00 pagi, maba masih menunjukkan raut wajah sumringah dan bangga mengikuti rangkaian kegiatan yang disuguhkan.Kegiatan dihadiri pula oleh jajaran pimpinan tinggi di lingkungan ITS. Pemandu acara terus menggemakan nama fakultas-fakultas di ITS untuk lebih menghidupkan suasana dan menumbuhkan rasa bangga di hati masing-masing maba yang disambut dengan tepukan riuh dan teriakan semangat.Kegiatan juga diisi penampilan berbagai macam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ITS yang bertalenta. Mulai dari UKM Paduan Suara Mahasiswa (PSM) ITS, ITS Archery (Panahan), dan Pencak Silat Setia Hati Teratai (PSHT).Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim yang hadir secara secara virtual menekankan menjadi mahasiswa berarti menjadi orang yang memiliki kreativitas tinggi dan menjadi ujung tombak kemajuan Bangsa Indonesia.“Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa akan memiliki wadah untuk meraih cita-citanya,” ujar Nadiem.Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) ITS, Mohammad Nuh, mengatakan menjadi mahasiswa ITS merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena tidak semua calon mahasiswa memiliki kesempatan diterima di ITS. Dia menyebut menjadi mahasiswa ITS tentu memiliki tanggung jawab besar, yakni menjadi pembelajar sejati.“Pembelajar sejati dibutuhkan oleh seluruh mahasiswa karena persoalan ke depan akan semakin rumit,” kata dia mengingatkan.Ketua Senat Akademik ITS, Syafsir Akhlus, meyakinkan maba dan orang tua yang menyaksikan siaran langsung melalui kanal YouTube ITS TV bahwa kampus siap memberikan pembelajaran terbaik. “ITS siap menyediakan lingkungan pembelajaran yang bermutu dan komprehensif,” kata Syafsir.