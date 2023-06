Mahasiswa UGM Merapat! Pendaftaran Beasiswa MUFG-UFJ Masih Dibuka hingga 21 Juli

Persyaratan Beasiswa MUFG-UFJ UGM:

Mahasiswa S1 UGM aktif kuliah Angkatan 2022, 2021, dan 2020 khusus program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Hukum, serta S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang IPK minimal 3,00 Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain Melampirkan berkas:

Transkrip nilai

Formulir Permohonan Beasiswa dari MUFG-UFJ dan disahkan di Fakultas. (Unduh formulir di sini)





Jakarta: Penawaran beasiswa khususnya untuk mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terus bertambah. Salah satunya adalah beasiswa Mitsubishi Financial Group – United Financial of Japan (MUFG-UFJ) yang pendaftarannya masih dibuka hingga 21 Juli 2023.Mitsubishi Financial Group – United Financial of Japan (MUFG-UFJ) adalah salah satu cabang usaha dari bisnis Mitsubishi yang berkecimpng di dunia Finansial. Pada tahun 2023 ini kembali akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi S1 UGM Melanisir laman UGM, nilai beasiswa atau pendanaan yang disalurkan melalui program ini adalah Rp4.600.000 untuk setiap mahasiswa per tahunnya. Jangka waktu pemberian beasiswa ini adalah satu tahun.Pendaftaran melalui Simaster, paling lambat 21 Juli 2023. Bagi Sobat Medcom yang berminat, perhatikan persyaratan dan tenggat waktu pendaftarannya ya, jangan sampai terlewat!