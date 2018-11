Bidang Fesyen dan Web Design Berpotensi Dulang Emas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim 10 delegasi yang terdiri dari siswa dan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengikuti World Skill Asia (WSA) 2018 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ada 10 kategori keahlian yang dilombakan dalam kompetisi ini, dua di antaranya berpotensi mendulang emas.“Harapan kami fesyen dan web design bisa meraup emas,” kata Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud, M. Bakrun usai Pelepasan Delegasi WSA, di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 23 November 2018.Ke-10 peserta tersebut akan mengikuti WSA dari tanggal 24 November-1 Desember 2018. Usia peserta dibatasi 22 tahun dengan keahlian yang sudah teruji.Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, 10 perserta ini akan mengikuti 10 bidang lomba. Kemendikbud menyadari persiapan yang minim dibarengi dengan strategi memprioritaskan lomba yang berpotensi meraih medali.Menurut Hamid, persiapan ajang ini tak kurang hanya dua bulan lamanya. Beruntungnya, ada salah satu sponsor yang siap membantu kontingen Indonesia selama berada di Abu Dhabi.Baca: SMK Didorong Cetak Wirausahawan Cegah Lulusan Menganggur “Hanya 10 bidang yang kita ikuti, karena kita mau kirim bidang yang kira-kira dapat medali. Untuk apa banyak-banyak kalau nggak dapat,” ujar Hamid.Ke-10 bidang tersebut adalah fashion, technology, IT network systems administration, welding, electrical installation, electronic, refrigeration and AC, automobile technology, car painting, web design, IT software solution for business.Kompetisi WSA ini merupakan perlombaan tingkat Asia yang pertama kali digelar. “Ini 19 negara karena pertama kali,” pungkasnya.(CEU)