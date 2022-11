Dosen dan Alumni UNJ Jangan Lewatkan Beasiswa Program Doktor di EduHK

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Negeri Jakarta ( UNJ ) mendorong dosen dan alumni melanjutkan pendidikan . UNJ bekerja sama dengan Education University of Hong Kong (EduHK) memberikan beasiswa Program Doktor. Beasiswa dari universitas pendidikan Hong Kong ini merupakan kesempatan bagus untuk meningkatkan kualitas pendidikan Anda. Peluang luar biasa ini harus diikuti dengan saksama dan akan dibimbing langsung Direktur Pascasarjana UNJ,” kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Totok Bintoro, dalam keterangan tertulis, Senin, 14 November 2022.Dedi sangat mendukung bagi dosen dan alumni serta mahasiswa ikut dalam program beasiswa di EduHk. Apalagi, satu-satunya universitas yang diajak kerja sama hanya Universitas Negeri Jakarta.“Kesempatan ini harus bisa kita manfaatkan, khususnya bagi teman-teman dosen yang masih muda adalah peluang emas melanjutkan studi karena dari sisi persaingan UNJ diprioritaskan. Saya berharap teman-teman dosen dan alumni dapat mengajukan program doktor di Education University of Hongkong” ujar Dedi.Sementara itu, Associate Vice President and Dean of Graduate School Education University of Hongkong Lo Sing Kai mengatakan Education University of Hong Kong memiliki tiga fakultas. Yakni Faculty of Liberal Arts and Social Sciences (FLASS), Faculty of Education and Human Development (FEHD), dan Faculty of Humanities (FHM).Mahasiswa program doktor di EduHK berasal dari beragam negara di dunia, seperti Asia, Afrika, hingga Eropa. Penerima beasiswa Program Doktor di EduHK nantinya akan diberikan uang saku sebesar USD2.260 per bulan selama tiga tahun dan USD3.980 untuk keperluan riset selama masa studi.Persyaratan umum untuk bisa mendaftakan diri di program beasiswa ini adalah lulusan program Magister dari universitas yang diakui dengan skor IELTS tidak kurang dari 6.0 atau TOEFL 800. Semua dokumen dan persyaratan bisa di submit ke EduHK Admission System.