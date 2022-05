3 Jalur Seleksi Mandiri ITS 2022: Jadwal, Ketentuan, dan Biaya

1. Seleksi Prestasi

Ketentuan seleksi

Dibuka untuk semua program studi sarjana di ITS

Hanya menerima siswa dari jurusan eksakta (IPA), kecuali program studi Desain Produk Industri, Manajemen Bisnis, dan Studi Pembangunan juga menerima siswa dari non-eksakta (IPS dan Bahasa)

Pendaftar dari SMK perlu menyesuaikan relevansi jurusan sebelumnya dengan program studi yang dipilih

Pendaftar bisa memilih dua program studi yang diminati

Jadwal seleksi

Pendaftaran: 25 April - 31 Mei 2022

Verifikasi untuk prestasi hafalan Kitab Suci: 6 Juni 2022

Pengumuman hasil: 8 Juni 2022

Daftar ulang: 9 - 13 Juni 2022

Biaya pendaftaran

2. Seleksi Kemitraan dan Mandiri (SKM)

Ketentuan seleksi

Jalur ini dibuka untuk semua prodi sarjana di ITS, pendaftar bisa memilih maksimal dua prodi

SKM hanya menerima siswa dari jurusan eksakta (IPA), kecuali untuk beberapa program studi

Prodi Manajemen Bisnis dan Studi Pembangunan menerima siswa dari jurusan non-eksakta dengan nilai Soshum (bagi pelamar dengan nilai UTBK)

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota menerima siswa dengan nilai Saintek (bagi pelamar dengan nilai UTBK)

Prodi Desain Produk, Desain Interior, dan Desain Komunikasi Visual menggunakan penilaian dari Ujian Masuk Desain ITS 2022

Jadwal seleksi

Pendaftaran: 2 - 26 Juni 2022

Pengumuman hasil: 7 Juli 2022

Daftar ulang: 8 - 12 Juli 2022

Biaya pendaftaran

3. Seleksi Reguler dan Seleksi Mandiri Vokasi

Ketentuan seleksi

Seleksi Reguler merupakan seleksi masuk yang dinilai berdasarkan nilai UTBK atau TKA 2022, deskripsi diri, dan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Informasi tentang TKA ITS bisa dilihat pada laman https://www.its.ac.id/admission/tka/

Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba

Jalur ini hanya bisa diikuti lulusan SMA/MA/SMK jurusan IPA tahun 2020, 2021, dan 2022. Lulusan SMA/MA jurusan non-IPA tidak dibolehkan mendaftar program ini

Lulusan SMK diwajibkan memilih prodi yang relevan dengan jurusan asalnya

Jadwal seleksi

Pendaftaran: 6 Juni - 13 Juli 2022

Pengumuman hasil: 22 Juli 2022

Daftar ulang: 23 - 27 Juli 2022

Biaya pendaftaran

Jakarta: Selain Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menerima calon mahasiswa baru lewat Seleksi Mandiri. Jalur Mandiri ini terbuka untuk program sarjana maupun vokasi.Pada 2022, kampus yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur ini menggelar tiga jenis Seleksi Mandiri. Mengutip dari laman Ruanguru, berikut informasi lengkap dari masing-masing jalur yang meliputi jadwal, ketentuan, dan biaya.Seleksi Prestasi bisa diikuti lulusan 2020, 2021, dan 2022 yang berminat kuliah di ITS pada program sarjana. Jalur ini menggunakan nilai rapor dan didukung prestasi akademik maupun non-akademik.Prestasi akademik yang bakal dipertimbangkan ialah olimpiade sains, olahraga, seni, dan karya ilmiah di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Serta, peringkat 1-15 final siswa di sekolah (mengikuti pemeringkatan siswa eligible SNMPTN).Baca juga: Unand Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SIMA, Tersedia 2.418 Kuota Adapun prestasi nonakademik meliputi penghafal Kitab Suci, pengalaman organisasi sebagai ketua, wakil, atau anggota, serta pengalaman ketua panitia. Prestasi-prestasi tersebut harus dibuktikan dengan mengunggah bukti pencapaiannya saat melakukan pendaftaran.Seleksi Prestasi program sarjana dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000.SKM bisa diikuti oleh lulusan 2022, 2021, dan 2020 yang berminat kuliah di ITS pada program sarjana. Jalur ini menggunakan nilai UTBK 2022, nilai TKA ITS 2022, atau UMDES ITS 2022 (khusus jurusan desain).Dalam pelaksanaannya, SKM ITS dibedakan menjadi dua seleksi. Keduanya ialah Seleksi Kemitraan dan Seleksi Mandiri.Seleksi Kemitraan diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ITS. Siswa juga harus merupakan utusan instansi mitra (Perusahaan/Pemprov/Pemkab/Pemkot) yang mempunyai nota kesepahaman dengan ITS, ditunjukkan dengan MoU dan MoA.Sedangkan, Seleksi Mandiri diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK dari masyarakat umum yang berminat. Pendaftar SKM hanya bisa memilih satu dari dua jenis seleksi yang tersedia.Kedua jalur ini juga mempertimbangkan prestasi akademik maupun nonakademik. Prestasi itu meliputi olimpiade sains, olahraga, seni, dan karya ilmiah di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional; penghafal Kitab Suci, dan ketua OSIS.Seleksi Kemitraan dan Mandiri program sarjana dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000.Seleksi Reguler dan Seleksi Mandiri terbuka untuk program sarjana terapan atau vokasi (D4). Jalur ini bisa didaftarkan menggunakan nilai UTBK 2022 atau dengan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan ITS.Di samping itu, pendaftar juga perlu mempersiapkan deskripsi diri. Serta, prestasi akademik amupun nonakademik yang dilengkapi dengan bukti pencapaiannya.Terdapat delapan prodi sarjana terapa yang bisa dipilih, yaitu Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil (Teknik Sipil), Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air, Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Teknologi Rekayasa Otomasi, Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Teknologi Rekayasa Instrumentasi, serta Statistika Bisnis.Seleksi Reguler dan Mandiri Vokasi dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000.Baca juga: Gagal di UTBK-SBMPTN? Intip Kesempatan di Jalur Mandiri di UGM, Yuk! Demikianlah informasi mengenai Seleksi Mandiri ITS 2022. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi ITS di https://its.ac.id/admission/.