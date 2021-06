'Shopee Young Talents', Program Magang Mahasiswa dan Fresh Graduate UNAIR

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Karena manfaatnya yang sangat luar…

Jakarta: Bekerja di salah satu perusahaan e-commerce merupakan mimpi bagi sebagian besar anak muda saat. Oleh karena itu, English Department Students’ Association (EDSA) Universitas Airlangga ( UNAIR ) bekerja sama dengan Shopee menggelar webinar bertajuk Insight on Life at Shopee.Pada kesempatan tersebut Alvia Anjani, Recruitment dari Shopee menyampaikan informasi mengenai Shopee Young Talents Program. Sebuah program yang membuka kesempatan magang bagi mahasiswa maupun fresh graduate.“Untuk junior student atau mahasiswa yang masih aktif kuliah bisa ikut Shopee Apprentice Program.” Jelas Alvia dikutip dari laman UNAIR , Kamis, 24 Juni 2021.Shopee Apprentice Program adalah program magang tiga bulan yang diadakan khusus untuk mempersiapkan mahasiswa yang antusias dan berambisi tinggi untuk menjadi pemimpin muda di Indonesia. Program ini diadakan satu batch per tahun dengan pendaftaran dibuka pada Desember.Baca juga: DPR-Kemendikbudristek Buka Kesempatan Mahasiswa Magang di Rumah Rakyat Alvia, lebih lanjut menyampaikan bahwa kegiatan Shopee Apprentice Program memiliki banyak manfaat, seperti fast tracked opportunity to GLP, highly impactful and meaningful projects, exclusive training curriculum, mentorship from senior management, enriching #LifeatShopee experience.“Untuk mahasiswa semester atas atau fresh graduate bisa ikut program Global Leaders Program (GLP),” ujar Aliva.Program lainnya yaitu GLP yang merupakan kegiatan dua tahun magangdi area lokal dan overseas. Kegiatan ini diadakan untuk mencari bakat muda yang luar biasa dan menemukan pemimpin masa depan.Hal yang bisa didapatkan jika mengikut GLP adalah strategic local and regional exposure, highly impactful and meaningful projects, rigorous training curriculum, mentorship from senior management, enriching #LifeatShopee experience.