Kedubes Denmark Gandeng ITS Gelar Green Maritime Conference

Jakarta: Kedutaan Besar Denmark di Indonesia menindaklanjuti jalinan kerja samanya dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Kali ini, melalui kunjungan langsung ke ITS, Denmark akan menggandeng ITS untuk menggelar Green Maritime Conference.Rektor ITS , Mochamad Ashari menyambut langsung Duta Besar (Dubes) Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen yang didampingi oleh Head of Maritime and Defence Mathias Emil Bengtsson, Deputy Head of Mission Søren Bindesbøll. Kunjungan Kedubes Denmark ini bukanlah yang pertama, melainkan merupakan kunjungan kedua secara langsung di ITS.Dalam sambutannya, Ashari menyebutkan, bahwa ITS telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Denmark dalam berbagai bidang. Di antaranya dalam bidang maritim, telekomunikasi, dan pertukaran pelajar (student exchange).Kali ini, ITS akan terlibat dalam proyek Green Maritime, yang mencakup desain kapal, kapal hibrida/listrik, serta bahan bakar alternatif. “Dengan fokusan ITS terhadap maritim dan elektrik, kami siap untuk bersinergi dengan pemerintah Denmark dalam proyek Green Maritime,” tegasnya.Ketertarikan Dubes Denmark terhadap ITS sebagai universitas yang berfokus dalam penelitian maritim membuatnya menggandeng ITS untuk bersama-sama menggelar Green Maritime Conference. Konferensi yang mengusung Green Shipping ini direncanakan digelar di ITS pada akhir November ini dan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Denmark.Baca juga: Raih IPK 3,95, Ini Sosok Wisudawan Terbaik ITS Manajer Unit Klaster Inovasi Maritim ITS, Tri Achmadi mengatakan, proyek Green Maritime Conference tersebut nantinya akan menjadi kesempatan bagi ITS untuk mengembangkan teknologi maritim yang ramah lingkungan. “Kolaborasi dengan Denmark ini turut menjadi upaya untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di sektor maritime, sehingga dapat masuk ke pasar internasional,” imbuhnya.Tak luput pula, mengenai kemungkinan kerja sama dalam bidang akademik yang dapat dibina ITS dengan kampus yang ada di Denmark. Harapannya, ITS dan Denmark dapat berkolaborasi dalam bidang internship (magang) dan kolaborasi penelitian.“Ke depan, kerja sama ini bisa semakin luas dan erat, tidak hanya dalam bidang maritim saja,” harap Ashari.