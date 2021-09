Chaoyang University of Technology Tawarkan Beasiswa untuk Mahasiswa dan Dosen UNY

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya, dengan Chaoyang University of Technology, Taiwan.Penjajakan kerja sama ditandai dengan kegiatan bertajuk Workshop Kerja Sama antara UNY dengan Chaoyang University Of Technology di Bidang Engineering. Kegiatan yang berlangsung secara daring ini menghadirkan perwakilan kedua universitas.Melansir siaran pers UNY, Rabu, 8 September 2021, kegiatan disebut tidak hanya membahas bidang Engineering. Chaoyang University Of Technology juga menawarkan beasiswa untuk mahasiswa serta para dosen, dari berbagai bidang dan jurusan seperti manajemen, Desain (arsitektur, komunikasi visual, landscape), Sosial Humaniora dan Informatika.Beberapa beasiswa yang ditawarkan antara lain untuk Program Ph.D melalui Skema Elite. Skema ini berbentuk pembebasan biaya pendidikan penuh dan gaji bulanan sebesar NT$10,000 selama empat tahun tergantung pada prestasi akademik.Kemudian, ada skema keunggulan, yakni embebasan biaya pendidikan penuh hingga empat tahun tergantung pada kinerja dan prestasi akademik. Terdapat pula Program Master dengan pembebasan biaya pendidikan penuh dan potongan 50 persen dari pengabaian biaya pendidikan hingga dua tahun tergantung dari kinerja akademik.Lalu, program sarjana dengan pembebasan biaya pendidikan penuh dan potongan 50 persen dari biaya pendidikan hingga empat tahun tergantung pada kinerja akademik.Baca: Sah! Universitas Andalas Jadi PTN-BH ke-13 di Indonesia Selain beasiswa, beberapa program yang akan dilaksanakan antara UNY dan Chayoang University of Technology antara lain guest lecture, penelitian dan publikasi bersama, visiting profesor and researcher, curriculum benchmarking dan student mobility. Program tersebut akan dilaksanakan virtual tahun ini, dan luring untuk tahun depan.Dengan adanya beberapa program terutama program beasiswa yang ditawarkan Chayoang University of Technology kepada UNY, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan akademis dosen dan mahasiswa. Kemudian, melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi.Kegiatan dihadiri Ketua Kerja Sama Internasional dari Chaoyang University of Technology Sylvia Huang. Kemudian, Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Perencanaan UNY Edi Supriyadi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama Fakultas Teknik, Ketua Jurusan Prodi Teknik Sipil dan Perencanaan (KTSP), beberapa orang dosen dari Prodi PTSP dan Prodi Sarjana Terapan dan tim dari kerja sama luar negeri.(AGA)