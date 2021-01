ITS Melesat ke Peringkat 3 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil meraih peringkat ketiga perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Webometrics 2021. Posisi ini naik satu peringkat dibandingkan periode sebelumnya.Kepala Unit Komunikasi Publik (UKP) ITS, Anggra Ayu Rucitra menjelaskan, peringkat menurut Webometrics merupakan salah satu pemeringkatan universitas untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kemajuan seluruh perguruan tinggi di dunia (World Class University).“Penilaian ini berdasarkan pada beberapa indikator yang memperhitungkan isi website kampus, visibilitas, dan dampak dari publikasi web sesuai dengan jumlah pranala luar yang diterima,” jelas Anggra, Jumat, 29 Januari 2021.Dengan mengalami peningkatan secara nasional dari tahun lalu, ITS juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam pemeringkatan dunia.Berangkat dari peringkat 1.840, dalam kurun waktu enam bulan ITS berhasil meroket naik ke peringkat 1.089 dunia. Selain itu, ITS juga berhasil mendapatkan peringkat ke-20 se-Asia Tenggara.Pada penilaian pemeringkatan universitas menurut Webometrics periode ini, terdapat tiga aspek penilaian yang dijadikan acuan. Yaitu impact, openness, dan, excellence.Pada kategori impact, ITS naik dari 1.244 menjadi 903. Penilaian dilakukan dengan melakukan pengecekan jumlah backlink ke website ITS, memperkaya dan memperbarui konten- konten website kampus ITS.Selanjutnya, pada aspek openness ITS meningkat dari peringkat 1.231 ke 1.063. Penilaian openness dilakukan melalui pengecekan jumlah artikel dari sivitas akademika ITS yang dikutip pada Google Scholar.“Untuk mendukung ITS dalam aspek ini, kami melakukan pemantauan jumlah artikel yang telah dipublikasikan oleh ITS secara rinci,” ungkap Anggra.Baca juga: UGM Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2021 Tak hanya itu, dosen Departemen Desain Interior ITS ini pun menambahkan, ada aspek terakhir yaitu excellence. Pada aspek ini, ITS berhasil naik dari peringkat 1.852 ke 1.739. Pada penilaian ini, yang dinilai hampir sama dengan aspek impact.“Pada indikator openness dilakukan evaluasi publikasi artikel yang terindeks Scimago dan juga Google Scholar,” ujarnya.Peningkatan ITS dalam segala aspek penilaian ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa ITS terus berkembang untuk menjadi World Class University bersama dengan universitas ternama lainnya di dunia. Dalam ranah nasional pun ITS sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini.“Jika kita lihat ITS berkembang pesat sekali mengingat pada tahun 2016 lalu, ITS masih berada di peringkat 21 se-Indonesia,” tutur Anggra.Anggra pun mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh sivitas akademika ITS yang telah turut serta membawa ITS pada tahap ini. Menurutnya, melalui ranking Webometrics tingkat dunia dan Indonesia ini, ITS menunjukkan peran serta akademik dan institusi peneliti di website-nya dan juga mempromosikan hasil publikasi ilmiah ITS.Tak lupa, lulusan S2 Manajemen Teknologi ITS ini mengatakan, prestasi yang patut dibanggakan ini dipersembahkan untuk almarhum Dr Suhartono SSi MSc selaku Sekretaris Institut ITS yang telah berpulang sebelum bisa menyaksikan hasil kerja keras tim yang telah dipimpinnya. “Karena semua ini juga berkat jasa-jasa beliau yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam mencapai prestasi ini,” pungkasnya.(CEU)