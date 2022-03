ITS Cari Talenta Terbaik dan Militan untuk Jadi Dosen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) membuka penerimaan dosen tetap Non-PNS 2022. Penerimaan calon dosen ini tersebar di tujuh fakultas, 35 departemen, dengan kebutuhan 75 orang.Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi ITS Ahmad Rusdiansyah (Doddy) mengatakan rekrutmen sangat mengedepankan kualitas calon-calon yang memenuhi syarat.“Karena mencari calon dosen yang terbaik, sistem rekrutmennya pun harus terbaik pula,” kata Doddy dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Maret 2022.Dia memastikan proses seleksi transparan mulai dari administrasi, psikotes, hingga wawancara dengan pimpinan. Penerimaan terbuka bagi alumni S2/S3 terbaik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.Doddy menyebut pihaknya berharap talenta-talenta terbaik terinspirasi berkontribusi membangun bangsa dan peradaban manusia. Salah satunya dengan menjadi dosen ITS.“Formasi yang ditawarkan sangat beragam dan berorientasi keilmuan kekinian, dari mulai sains murni hingga teknologi artifisial, dari desain komunikasi visual hingga robotika,” beber dia.ITS juga mencari calon-calon berjiwa militan yang mempunyai jiwa pendidik dan kebanggaan sebagai dosen, peneliti, serta pengabdi masyarakat. Mereka diharapkan memiliki wawasan luas dan terbuka, yakni selalu haus akan ilmu serta inovasi.“Mempertimbangkan dari segala aspek unggul dari kompetensi teknis hingga kematangan psikologis, ITS mencari calon-calon yang bersungguh-sungguh menjadi dosen,” tutur dia.Dosen Departemen Teknik Sistem dan Industri ini menuturkan penerimaan dosen di ITS rutin dibuka setiap tahun sesuai kebutuhan. ITS sangat mempertimbangkan kinerja produktivitas masing-masing departemen.“Bukan asal, ITS memiliki standar rasio beban dosen terhadap mahasiswa yang terekam secara real-time dalam Big Data yang dimiliki, MyITS OneData,” papar dia.Dia mengatakan rekrutmen ini menjadi bagian dari program ITS Next Generation (ITS-NG), program penyiapan SDM ITS berorientasi masa depan. Yakni tak hanya berorientasi jangka pendek, namun menyiapkan SDM dosen unggul untuk mendukung kemajuan ITS di masa mendatang.Termasuk, tumbuhnya program-program studi baru, seperti Teknik Pangan, Teknik Lepas Pantai, Teknik Telekomunikasi ataupun bidang-bidang ilmu lainnya. Hal itu untuk menjawab tantangan inovasi di bidang-bidang Blue Ocean, seperti Energi Terbarukan, Teknologi Kesehatan, dan Pertanian Cerdas.Doddy mengaku rancangan penerimaan ini telah dibahas dengan pertimbangan mendalam dan hati-hati. Hal ini termasuk mengenai kelayakan pendanaan dan menentukan hingga di level bidang keilmuan yang masih lowong.Dia menuturkan saat ini ITS sedang bertransformasi pesat menjadi organisasi besar modern. Tahun ini, fokus strategi ITS ialah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen.Sehingga dosen-dosen terpilih dengan kualitas terbaik akan mampu menjawab tantangan masa depan dengan memberikan kesempatan studi lanjut di universitas terbaik di dunia. “ITS memanggil semua talenta terbaik dari seluruh dunia, termasuk diaspora, untuk bersama-sama membangun Indonesia dan keilmuan serta peradaban manusia,” ujar dia.Baca: ITS Buka 75 Formasi Dosen Tetap Non PNS