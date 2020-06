Manajemen Teknologi ITS Luncurkan Dua Prodi Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Departemen Manajemen Teknologi (MT) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meluncurkan dua program studi (prodi) baru yaitu bidang keahlian Manajemen Desain Inovasi (program magister) dan program Doktor Manajemen Teknologi. Ini jadi upaya ITS mengikuti tuntutan zaman.Kepala Departemen MT ITS, I Nyoman Pujawan mengungkapkan, pihaknya terus berupaya mengembangkan program studi agar terus relevan dengan kebutuhan industri. Hal ini diwujudkan lewat peluncuran bidang keahlian yaitu Supply Chain Management dan Business Analytics pada 2018."Pengembangan itu kemudian disusul dengan menambah satu lagi bidang keahlian yang menurut saya juga sangat relevan dengan kebutuhan industri yaitu Manajemen Desain Inovasi, pada tahun ini," kata Nyoman mengutip laman ITS, Jumat, 5 Juni 2020.Tidak berhenti di program magister, Nyoman menjelaskan, ada banyak sekali tuntutan dunia kerja yang membutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan alasan tersebut, MT ITS memulai adanya program doktor. Ia menambahkan, ada perbedaan mendasar antara program Doktor Manajemen Teknologi ITS dengan program doktor konvensional ITS, yang selama ini lebih menitikberatkan pada pengembangan sisi keilmuan."Kami mengikuti model yang di luar negeri disebut Doctor of Business Administration yang memang ditawarkan untuk menjadi jembatan yang baik antara pengembangan keilmuan dengan tuntutan dunia praktis" tuturnya.Perbedaan tersebut, menurut Nyoman, telah disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa MT ITS yang memang berbeda dengan departemen lain. Sebab, hampir semua mahasiswanya telah bekerja sebagai pekerja profesional. Pendekatan proses pembelajarannya tentu tidak akan sama."Kompleksitasnya jauh lebih tinggi karena kita lebih menghadapi individu-individu dengan variasi kondisi yang berbeda," ujarnya.Baca: UGM Dibuka Juni, Terbatas untuk Riset dan Tugas Akhir Rektor ITS Mochamad Ashari mengamini karakteristik program doktor MT ITS ini lebih menekankan pada penyelesaian masalah praktis yang kompleks di suatu kasus industri dengan landasan keilmuan. Berbeda dengan prodi lain yang tesis atau disertasinya lebih banyak membahas pengembangan ilmu, serta mencari invensi-invensi atau penemuan baru.Meskipun pendekatannya berbeda, guru besar asal Sidoarjo ini melihat adanya kontribusi dari MT ITS. Misalnya, membantu meningkatkan persentase mahasiswa yang bekerja. Selain itu, peserta MT ITS ini adalah pekerja profesional yang setelah lulus nanti akan memiliki ikatan profesional. Ini menjadi modal baik dalam bidang networking."Meskipun sistem pembelajaran ataupun topiknya berbeda dengan prodi lain, kami tetap mengharapkan ada kontribusi di sisi akademik khususnya di program doktornya nanti seperti publikasi atau inovasi dalam rangka memenuhi reputasi ITS baik di mata nasional maupun internasional," terang Ashari.(AGA)