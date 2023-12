UMN Diakui Dunia Internasional dan Terus Cetak Lulusan Terbaik

Advertisement

Cetak lulusan terbaik

(REN)

Jakarta: 17 tahun sudah Universitas Multimedia Nusantara ( UMN ) hadir untuk turut mencerdasarkan anak bangsa. Kampus yang didirikan pada 20 November 2006 initelah menorehkan ragam prestasi mulai dari akreditasi di tingkat nasional dan internasional hingga mencetak lulusan terbaik di dunia profesional.UMN berupaya menjadi bagian dari World Class University dan meraih reputasi internasional. Komitmen ini sudah dilakukan, misalnya melalui Fakultas Bisnis UMN dengan program studi Manajemen, Akuntansi, Magister Manajemen Teknologi yang telah meraih akreditasi Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) dan menjadi anggota European Foundation for Management Development (EFMD) Global.Selain itu, sejumlah prodi di UMN juga berhasil menorehkan akreditasi ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA). Prodi ini terdiri atas Komunikasi Strategis, Manajemen, dan DKV. Pada 2021, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Fisika juga mendapatkan sertifikasi akreditasi dari The Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE).UMN juga berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana terbaik untuk sivitas akademika. UMN meraih peringkat ke-146 dunia dalam UI GreenMetric World University Rankings 2021 sebagai kampus berkelanjutan di dunia.Sebelumnya, UMN telah mempertahankan predikat pertamanya sebagai Kampus Swasta Terhijau se-Jabodetabek. Hasil pemeringkatan ini sekaligus menunjukkan kontribusi UMN untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.Melalui ragam prestasi dan penghargaan ini, UMN berhasil meraih akreditasi institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada Oktober 2023. UMN juga telah menorehkan akreditasi A pada 2016. Saat itu, UMN menjadi salah satu dari 15 perguruan tinggi swasta yang mendapatkan akreditasi A.Rektor UMN, Ninok Leksono, mengatakan pencapaian ini menjadi bukti UMN sedari awal sudah berorientasi pada mutu tiga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketiga aspek itu, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.“Akreditasi Unggul dicapai dalam usia UMN yang relatif masih muda, 17 tahun. Segenap sivitas akademika dan keluarga besar UMN tentu sangat bangga dengan buah jerih payah dan kerja keras mengejar mutu yang selama ini diupayakan,” kata Ninok melalui keterangan tertulis, Jumat, 1 Desember 2023.Meski begitu, upaya UMN untuk terus meningkatkan mutu tak akan berhenti. Pencapaian ini justru menjadi amanah bagi UMN untuk terus bertumbuh.Dia menyebut UMN akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam skala internasional. Ninok mengatakan standar internasional sudah sejalan dengan komitmen UMN untuk menjadi World Class University.Ninok mengungkapkan UMN saat ini tengah menjajaki masuk dalam QS Stars, sistem rating universitas di dunia untuk mengukur kualitas pendidikan tingginya.“Meminjam judul buku bisnis, UMN ingin bertumbuh ‘From Good to Great’. Kami juga ingat peribahasa Prancis yang dulu sering dikutip mendiang Pak Jakob Oetama 'noblesse oblige', yang berarti 'Mereka yang mendapat kehormatan, memikul kewajiban',” kata Ninok.Quincy Meilisa Wongso merupakan salah satu alumni UMN angkatan awal yang menyicipi banyak pengalaman pertama selama berkuliah di UMN sejak 2009. Mulai dari menjadi anggota BEM UMN angkatan pertama hingga membuat acara donor darah dari tugas mata kuliah.Perempuan yang pernah menempuh studi Ilmu Komunikasi di UMN itu kini bekerja di L'Oréal Indonesia sebagai Senior Brand Communications Manager. Dia mengaku banyak mata kuliah yang bisa diimplementasikan dengan baik di dunia kerja berkat dosen yang juga merupakan praktisi industri."UMN itu kampus yang terbuka dan adaptif pada perubahan. Dosen-dosennya juga berdedikasi untuk terus mengembangkan mahasiswa,” ungkap Quincy.Alumni Prodi FTV (Animasi) UMN 2014, Jeanne Coritama, mengungkapkan pengalaman kerja kelompok, pembangunan karakter, dan kegiatan organisasi di UMN menjadi fondasi kokoh baginya untuk memulai karier profesional. Proyek tugas kuliah pun berhasil memotivasi untuk mengejar impian pembuatan film animasi berskala internasional.“Momen paling berkesan adalah ketika proyek tugas film animasi pendek tim saya yang berjudul ‘Reform’ terpilih menjadi nominasi film pendek animasi terbaik di Festival Film Indonesia. Film pendek kami juga berhasil masuk dalam berbagai festival film dan ditayangkan di beberapa negara,” kata Jeanne.Jeanne kini bekerja sebagai Character Set Up TD di Sony Pictures Imageworks di Vancouver, British Columbia, Kanada. Beberapa proyek film terbarunya, antara lain “Antman and The Wasp: Quantumania” (2023), “Guardians of The Galaxy vol.3” (2023), dan “Spider-Man: Accross the Spiderverse” (2023).Memasuki usia UMN ke-17, mereka berharap UMN dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh untuk berkarya dan berdampak positif. Pengabdian UMN di dunia pendidikan selama belasan tahun ini juga diharapkan mampu mengharumkan nama bangsa, baik nasional maupun internasional.