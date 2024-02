Tingkatkan Kualitas Dosen, UBL Kolaborasi dengan Kampus Vietnam

Advertisement

Jakarta: Universitas Budi Luhur meneken nota kesepahaman (MoU) dengan University of Economics and Financial (UEF) di Ho Chi Minh City, Vietnam. Kegiatan dalam rangka Academic Visiting Program (AVP) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) 2024.Ketua Program Studi Akuntansi Prita Andini mengatakan kerja sama ini bagian dari penerapan Tridharma Perguruan Tinggi "Implementasi rencana semester depan mulai dari reviewers jurnal, nanti ada kuliah umum. Jadi secara umum kerjasama itu sebagai tridarma perguruan tinggi kemudian juga pertukaran mahasiswa dan riset dosen," ujar Prita melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 Februari 2024.Kerja sama diproyeksikan berjalan dalam jangka panjang. Ia berharap kerja sama ini meningkatkan kualitas dosen Universitas Budi Luhur dari segi akademik."Dan mampu motivasi dosen go international bisa berkolaborasi dengan mitra internasonal," ungkapnya.Dalam kerja sama tersebut, perjanjian kegiatan pada program pertukaran dosen, penyelenggaraan program wisata untuk saling terhubung dan belajar dalam penelitian dan pengajaran.Selain itu, memperluas peluang kerja sama penelitian ilmiah, melaksanakan program kuliah bersama dan seminar antar pihak, memajukan kerja sama dan kolaborasi akademik lainnya berdasarkan kesepakatan bersama."Harapannya, setelah kegiatan ini direalisasi baik dosen dan mahasiswa punya kualitas di tingkat global serta pengalaman," ujarnya.