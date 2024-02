UGM Online, Kursus Daring Terbuka Buat Masyarakat Luas

(REN)

Jakarta: Universitas Gadjah Mada ( UGM ) meluncurkan platform pembelajaran daring, UGM Online. Platform ini menawarkan berbagai macam program pembelajaran, mulai dari kredensial mikro (micro-credential), mata kuliah daring terbuka penuh (MOOCs), hingga kursus modular (modular course).“UGM Online merupakan celah dan peluang untuk kita dapat menyuarakan atau menyebarkan ilmu bukan hanya kepada mahasiswa tapi ke seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, kita ingin UGM berperan lebih banyak dalam mencerdaskan bangsa dan masyarakat yang menggunakan platform UGM Online,” ujar Rektor UGM, Ova Emilia, dikutip dari laman ugm.ac.id, Selasa, 13 Februari 2024.Ova menyebut UGM Online merupakan wujud komitmen inklusif UGM untuk memberikan akses pendidikan lebih luas dan berkualitas kepada masyarakat. Platform UGM Online dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat luas, baik di Indonesia maupun luar negeri (SDGs 4: Quality Education).Dia berharap dengan UGM Online, proses pembelajaran lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Dia mengatakan UGM Online membuka kesempatan lebih luas lagi bahwa nilai-nilai SDGs dapat ditularkan bukan hanya kepada generasi muda yang sempat belajar bertatap muka dengan dosen di UGM, tetapi dapat disebarkan lebih luas lagi ke seluruh daerah-daerah."Sehingga kepentingan dari value yang ada pada SDGs ini dapat tersampaikan lebih luas lagi,” tutur dia.Platform UGM Online merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang menawarkan berbagai kursus dari berbagai bidang studi, mulai dari ilmu pengetahuan alam, teknik, kedokteran, hingga humaniora. Pengguna dapat mengikuti kursus sesuai dengan kebutuhan dan minat dengan akses mudah melalui perangkat seluler atau komputer.“UGM Online memegang peranan penting dalam berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan di masyarakat luas," kata Direktur Direktorat Kajian dan Inovasi Akademik UGM, Hatma Suryatmojo.Hatma memaparkan terdapat tiga model course pada UGM Online, yaitu public course, free course, dan paid course. Pada tahap rintisan, terdapat 60 courses di UGM online dan selama masa promosi dapat diikuti 2.223 peserta umum dan 728 mahasiswa.UGM Online diharapkan dapat menjadi platform pembelajaran terbuka yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk belajar dan mengembangkan kompetensi dan skills.