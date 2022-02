Pendaftaran International Undergraduate Program ITS Dibuka Senin, Ini Info Lengkapnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menggelar sosialisasi pendaftaran jalur International Undergraduate Program (IUP). Sosialisasi dilakukan Usai melaksanakan sosialisasi untuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SNMPTN ) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN),Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Admisi ITS, Unggul Wasiwitono menjelaskan, saat ini ITS menyediakan 17 departemen dalam program sarjana untuk IUP ini. Ke-17 departemen itu berada dalam enam fakultas yang akan menerima calon mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023.“Enam fakultas itu adalah Scentics, Indsys, Civplan, Martech, Electics, dan Creabiz,” paparnya dalam sosialisasi yang digelar secara daring, Sabtu, 12 Februari 2022.Adapun untuk program studi yang ditawarkan pada IUP ini antara lain adalah Statistika, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Metalurgi, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Teknik Geomatika, dan Teknik Geofisika. Selain itu, terbuka juga untuk Teknik Perkapalan, Teknik Kelautan, Teknik Elektro, Sistem Informasi, Teknik Informatika, serta Manajemen Bisnis.Unggul mengungkapkan, untuk kuliah di kelas IUP ITS memberikan akses pada para mahasiswanya untuk dapat memilih salah satu dari beberapa pilihan program international exposure. “Antara lain adalah studi ekskursi, magang di perusahaan internasional atau multinasional, pertukaran mahasiswa, dan summer course," bebernya.Dijelaskan pula bahwa program ini ditawarkan secara umum yang dapat diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang lulus pada tahun terkait. Atau dengan ketentuan lain, telah melakukan 12 tahun wajib belajar ataupun telah lulus dari sekolah tingkat akhir paling lama tiga tahun.Para calon mahasiswa juga harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni dan dibuktikan dengan salah satu dari empat sertifikat yang ditawarkan oleh ITS. Antara lain, TOEFL, IELTS, TOEIC, dan Duolingo.Adapun informasi mengenai persyaratan pendaftaran lebih lanjut dapat diakses pada laman https://admission.its.ac.id/. Seleksi program IUP ITS ini akan dibuka dalam tiga gelombang. Yakni gelombang pertama akan segera berlangsung beriringan dengan SNMPTN pada tanggal 14 Februari dan calon mahasiswa disaring berdasarkan nilai rapor/SAT atau prestasi.“Pendaftaran gelombang dua dan tiga akan berlangsung pada Mei dan Juni mendatang dengan membutuhkan nilai UTBK/TKA/nilai SAT dan prestasi portofolio yang dikumpulkan,” ungkapnya.