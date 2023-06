Orange Knowledge Programme, Beasiswa Fully Funded ke Belanda Segera Dibuka, Cek Persyaratannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Persyaratan pendaftaran

Tinggal dan bekerja di Indonesia Bekerja di 3 bidang prioritas yang telah disebutkan Ahli berbahasa Inggris atau Perancis Tidak sedang bekerja untuk organisasi bilateral atau multilateral dan organisasi non-pemerintah skala internasional yang berfokus pada kepentingan sosial

Dokumen pendaftaran

Paspor Employer statement Esai Government statement

Fasilitas beasiswa

Visa Biaya hidup Asuransi kesehatan Biaya perjalanan Biaya materi pembelajaran Biaya kuliah

Daftar universitas yang bisa dipilih

Business School Netherlands Radboud University IHE Delft Institute for Water Education The Hague Academy of Local Governance Wageningen University & Research.

Baca juga: 11 Ribu Beasiswa Google untuk Bangun Keterampilan Digital

(REN)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri Belanda menyediakan beasiswa Orange Knowledge Program (OKP) untuk mahasiswa asing yang ingin melanjutkan kuliah S2 atau mencoba short course di universitas terbaik di Belanda Beasiswa ini fully funded atau mendapatkan pembiayaan penuh. Beasiswa OKP menawarkan program short course untuk belajar dalam jangka waktu relatif singkat, yaitu 2 minggu hingga 1 tahun.Orange Knowledge Program (OKP) merupakan beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda yang bertujuan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Beasiswa terbuka untuk profesional karier menengah di negara tertentu, termasuk Indonesia.Beasiswa ini memiliki tiga bidang prioritas, yaitu Food and Nutrition Security, Integrated Water Management, dan Security and the Rule of Law.Pendaftaran beasiswa segera dibuka pada 28 Juni 2023. Melansir akun Instagram @schoters, berikut persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa Orange Knowledge Programme Beasiswa:Bagi Sobat Medcom yang tertarik dengan beasiswa ini, yuk persiapkan dari sekarang. (