Intip Perjalanan Study Abroad 5 Wanita Menginspirasi dari Indonesia

1. Maudy Ayunda





2. Cinta Laura

3. GKR Bendara

4. Butet Manurung

5. Moorissa Tjokro

Jakarta: RA Kartini merupakan salah satu tokoh wanita Indonesia yang menginspirasi bagi banyak orang, terutama kaum hawa di Indonesia. Dia dikenang karena semangatnya yang memperjuangkan emansipasi wanita.Untuk mengenang hal tersebut, Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April. Tidak berhenti pada Kartini, di Indonesia terdapat banyak wanita-wanita yang sangat menginspirasi.Salah satunya yakni dari perjalanan pendidikan mereka yang begitu luar biasa. Yuk, kita intip lima wanita Indonesia yang sangat inspiratif ini melansir akun Instagram @schoters:Sempat sibuk dengan perjalanan kariernya di dunia hiburan, Maudy Ayunda memutuskan gap year sebelum akhirnya lulus S1 di Oxford University dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Stanford University.Sebelumnya, saat ingin melanjutkan pendidikan jenjang S2, Maudy Ayunda sempat kebingungan memilih karena dirinya diperebutkan dua universitas ternama yakni Stanford University dan Harvard University. Akhirnya, ia memilih kuliah di Stanford University dan lulus dengan dua gelar yaitu M.B.A dan M.A.Tidak hanya itu, Maudy juga terpilih dalam 30 Under 30 oleh Forbes Asia dan sempat ditunjuk sebagai juru bicara di pemerintah Indonesia pada acara KTT G20. Wah, Maudy Ayunda hebat sekali ya!Cinta Laura dikenal memiliki motivasi tinggi dengan prestasi luar biasa. Dia mendaftar 10 universitas top dunia dan lolos terhadap semua universitas yang didaftarkan. Cinta juga berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan double degree yaitu Psikologi dan Sastra Jerman dengan IPK sebesar 3,9 lho.Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai Duta Anti Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan pada 2019. Wah, tidak kalah keren ya!GKR Bendara, Putri Raja Keraton Jogja sekaligus finalis Miss Indonesia 2019 ini ternyata melanjutkan S1 di International Hospitality Management Institute di Swiss. GKR Bendara selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 di Napier University, Skotlandia dengan jurusan Warisan Budaya.Butet Manurung pernah meraih Ramon Magsaysay Award pada 2014. Ia pernah menempuh pendidikan S2 di Australian National University, Canberra dan mengikuti Global Leadership and Public Policy dari Harvard University.Ia sedang melanjutkan pendidikan S3 di University of Amsterdam dengan jurusan Anthropology. Selain itu, ia dikenal sebagai aktivis dan antropolog yang mengembangkan program pendidikan bagi orang Rimba di hutan Bukit Duabelas, Jambi.Moorissa Tjokro adalah seorang insinyur perempuan dari Indonesia yang pernah bekerja di NASA dan Tesla. Sebelum bekerja di Tesla, ia direkrut langsung oleh tim Tesla.Ia lulus S1 dengan Predikat Summa Cum Laude dari jurusan Industrial and System Engineering saat masih berusia 19 tahun dari Georgia Institute of Technology. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Columbia University dengan jurusan Machine Learning Track dan akhirnya meraih gelar Master of Science.Kini, ia bekerja sebagai Senior Software Systems Engineer Robotic di Cruise, AS. Wah, Moorissa keren banget ya!Nah itulah kelima wanita inspiratif dari Indonesia. Selain cantik, mereka sangat menginspirasi ya! Sobat Medcom ada yang ingin menyusul mereka enggak nih? (