UGM Berduka, Guru Besar FMIPA Prof. Suryo Guritno Meninggal Dunia

Jakarta: Guru Besar Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Prof. Drs. Suryo Guritno, M.Stats., Ph.D, meninggal dunia pada Senin, 12 Februari 2024. Pakar matematika dan statistika dari Fakultas MIPA UGM ini meninggal dunia pada usia 76 tahun.Ketua Dewan Guru Besar UGM, Mochammad Maksum, mewakili keluarga besar UGM menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Prof. Suryo. Almarhum merupakan sosok matematikawan yang mendalami statistika.Suryo menyampaikan pidato pengukuhan guru besar pada 21 Februari 1998 dengan judul Matematika dalam Statistika: Peran dan Tantangannya. Berbagai karya penelitian dan publikasinya berhasil menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang matematika maupun analisis statistik.“Beliau meyakini bahwa “Tidak ada statistik yang tanpa salah”. Itulah yang mendorong beliau untuk terus menekuni kajian penelitian statistika secara mendalam,” beber Maksum dikutip dari laman ugm.ac.id, Selasa, 13 Februari 2024.Ketekunan Suryo dalam karya juga membuahkan beberapa penghargaan. Beberapa di antaranya penghargaan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut RI maupun Honor Society of Phi Kappa Phi, Connecticut Chapter USA.“Jejak karya yang beliau dedikasikan bagi UGM tentu akan selalu abadi untuk kita kenang. Terima kasih kepada almarhum Prof. Suryo yang telah menjadi sosok guru dan teladan bagi sivitas UGM. Segenap amalan ilmu dan karya beliau, Insya Allah menjadi pembuka jalan ibadah bagi pengembangan ilmu pengetahuan masa depan,” ujar dia.Suryo Guritno lahir di Yogyakarta pada 8 Juni 1947. Ia merupakan guru besar Matematika dalam bidang statistika yang memperoleh gelar sarjana dari FMIPA UGM pada 1972.Selanjutnya, gelar magister diraih dari University of New South Wales pada 1981 dan gelar doktor dari The University of Connectivut pada 1987.Selama mengabdi di UGM, ia pernah mengemban sejumlah jabatan struktural antara lain Sekretaris Jurusan Matematika FMIPA (1987-1979), Pembantu Dekan I FMIPA (1988-1991), Dekan FMIPA (1991-1997), Kepala Laboratorium Statistika FMIPA (2003-2006), dan Ketua Dewan Guru Besar UGM (2007-2010).Sebelum dimakamkam di pemakaman UGM Sawitsari, jenazah almarhum disemayamkan terlebih dahulu di Balairung UGM untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari keluarga besar UGM.