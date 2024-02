Mahfud hingga Anies Baswedan Hadiri Pengukuhan Guru Besar FKUI Erlina Burhan

(CEU)

Jakarta: Tiga tokoh penting hadir dalam pengukuhan Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, SpP(K), M.Sc. sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI). Ketiga tokoh tersebut adalah Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Periode 2019–2024, Mohammad Mahfud dan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017–2022, Anies Rasyid Baswedan.Dalam pidatonya yang berjudul “Orkestrasi Menuju Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia pada Tahun 2030”, Erlina menyoroti kasus Tuberkulosis (TB) di Indonesia yang mengalami pola peningkatan dari tahun ke tahun. TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.Berdasarkan data yang dirilis oleh WHO Global TB Report, ada 834.000 insiden (kasus baru) di Indonesia pada 2010 yang meningkat menjadi 842.000 di tahun 2019 dan puncaknya mencapai 1.060.000 kasus pada 2022.“WHO Global TB Report 2023 juga merilis bahwa pada tahun 2022, angka mortalitas pasien TB tanpa HIV dan TB dengan HIV di Indonesia secara berturut-turut sebanyak 134.000 dan 6.700 kasus. Apabila dijumlahkan, total pasien TB yang meninggal selama setahun sebanyak 140.700, yang artinya, terdapat 385 pasien meninggal setiap harinya atau 16 orang meninggal setiap jamnya karena TB,” ujar Erlina dalam siaran pers UI, dikutip Minggu, 18 Februari 2024.Permasalahan TB bertambah karena belum optimalnya temuan kasus, sehingga menjadi sumber penularan di masyarakat, serta rendahnya kepatuhan pasien TB dalam pengobatan yang menyebabkan meningkatnya risiko TB resisten obat. Selain itu, di bidang sosio-ekonomi, pasien TB menghadapi stigma, diskriminasi, hingga kehilangan kesempatan untuk belajar, bekerja, dan bermasyarakat.Secara global, sekitar 50 persen pasien TB dan keluarganya menghadapi pengeluaran total melebihi pendapatannya hingga lebih dari 20 persen, yang terdiri dari pengeluaran biaya medis langsung, biaya non medis, dan biaya tidak langsung seperti kerugian pendapatan.Untuk mengakhiri epidemi TB pada 2030 dan menekan kasus TB kurang dari 1 kasus per 1 juta penduduk pada 2050, Indonesia menjalankan upaya eliminasi TB yang selaras dengan program End TB Strategy yang diinisiasi oleh WHO. Tiga pilar utama dalam program tersebut mencakup pelayanan dan pencegahan TB yang terintegrasi dan berpusat pada pasien, kebijakan dan komitmen politik dalam sektor kesehatan untuk eliminasi TB di Indonesia, serta penelitian dan inovasi dalam menyikapi tantangan terkait TB di Indonesia.End TB Agenda menargetkan penurunan angka kematian TB sebanyak 90 persen, penurunan kasus TB sebanyak 80 perseb, serta peniadaan beban biaya yang ditanggung oleh pasien TB dan keluarga pada 2030. Erlina berpendapat bahwa target ini tidak akan tercapai jika masyarakat masih bersikap “business as usual”.Untuk itu, ia mendorong agar seluruh pihak mampu mengoptimalkan apa yang ada sambil mendorong segala inovasi pada diagnosis dan skrining TB, termasuk penerapan kecerdasan buatan, pencegahan, pengobatan dan penerapan paduan pengobatan baru, serta vaksin baru pengganti Bacille Calmette-Guerin (BCG).Erlina menyebut bahwa dalam upaya eliminasi, pemerintah dan masyarakat dapat belajar dari keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia. “Saya sangat iri dengan (penanganan) Covid. Pada saat pandemi Covid, semua orang berbicara tentang itu. Media massa mengulas tentang itu dan edukasi ada di mana-mana, mulai dari siang-malam, (yang disampaikan) orang medis dan orang awam, sehingga masyarakat tersadarkan. Jika ini kita lakukan untuk TB, saya yakin TB juga bisa dieliminasi,” kata Erlina.Oleh karena itu, ia menilai penanggulangan TB harus melibatkan semua instrumen yang ada. Dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan kesadaran dan motivasi berbagai pihak, seperti presiden dan wakil presiden, para menteri, kepala daerah, pelaku usaha, organisasi profesi, masyarakat agama dan budaya, dan institusi pendidikan untuk menciptakan orkestrasi eliminasi TB 2030. Orkestrasi aksi pemberantasan TB secara nasional penting dilakukan demi menghasilkan luaran yang optimal.Penelitian Erlina terkait eliminasi TB ini merupakan satu dari sekian banyak penelitian yang dilakukannya. Beberapa di antaranya adalah Characteristics of Drug-sensitive and Drug-resistant Tuberculosis Cases among Adults at Tuberculosis Referral Hospitals in Indonesia (2022), Treatment Strategy for Rifampin-Susceptible Tuberculosis (2023), Evaluation of Safety and Effectiveness of Remdesivir in Treating Covid-19 Patients after Emergency Use Authorization Study (2023), dan Characteristics and Outcomes of Patients with Severe Covid-19 in Indonesia: Lessons from the First Wave (2023).Erlina menamatkan pendidikan Dokter Umum, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada 1990, Master of Science in Community Health, Heidelberg University, Jerman pada 1995; pendidikan Spesialis Paru tahun 2004; pendidikan Konsultan Infeksi Pernapasan tahun 2010; dan Doktor di FKUI tahun 2012. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Respiratory Care Indonesia; Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia; Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia; dan Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk TB.