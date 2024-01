Unnes Buka Program by Research untuk S2 dan S3, Sudah Bisa Daftar

Advertisement

Jakarta: Universitas Negeri Semarang ( Unnes ) membuka penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor by research. Pendaftaran dibuka pada semester genap tahun akademik 2023/2024 mulai 29 Desember 2023 hingga 26 Januari 2024.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unnes, Zaenuri, menjelaskan program by research dibuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."Program by research diselenggarakan untuk melahirkan ilmuwan mandiri, mampu menemukan, menciptakan, dan memutakhirkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian," kata Zaenuri dikutip dari laman unnes.ac.id, Rabu, 3 Januari 2023.Terdapat 6 program studi doktor dan 17 program studi magister yang dibuka dalam program by research. Berikut rinciannya:Pembukaan program by research setelah mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Selain reputasi kelembagaan, prodi S2 dan S3 di Unnes memiliki dosen yang berkompeten membimbing mahasiswa dalam proses penelitian.Kepala Sub-Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan Unnes, Joko Widodo, menjelaskan kelas by research menawarkan fleksibilitas. Orientasi program by research adalah output penelitian dalam bentuk publikasi atau output lain.Mahasiswa tidak harus menempuh perkuliahan terjadwal sebagaimana dalam program S2 dan S3 reguler. Perkuliahan bakal lebih banyak berupa bimbingan dengan pembimbing atau promotor."Nah, mekanisme pembimbingan ini juga fleksibel sesuai kebutuhan dan kondisi mahasiswa dengan pembimbingnya. Bisa pertemuan luring atau daring,” kata dia.Joko mengatakan apabila diperlukan masuk kelas, sifatnya tidak wajib dan hanya sit in untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai topik tertentu. Dia menyebut kelas ini akan memberi banyak kemudahan kepada mahasiswa karena topik tesis dan disertasi juga bisa disesuaikan dengan bidang kerja mahasiswa.Sehingga, mahasiswa bisa menyusun proposal, mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menyiapkan publikasi dari tempatnya bekerja.Buat kalian yang tertarik pendaftaran dibuka secara daring melalui https://sm.unnes.ac.id. Informasi lengkap mengenai program ini dapat diakses melalui laman unnes.ac.id/admission.