Fikom UP Gelar Lokakarya UMKM

Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila (Fikom UP) menggelar lokakarya Sustainable Development dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan daring sebagai rangkaian Program Kegiatan Kampus Merdeka (PKKM) itu melibatkan akademisi serta praktisi pelaku UMKM."Kalangan akademisi ini diharapkan bisa membuat roadmap pembelajaran yang menjaga keberlangsungan pembangunan melalui penguatan ekonomi kelas menengah, termasuk UMKM," kata Dekan Fikom UP Anna Agustina. Ph.D di Jakarta, lewat keterangannya, Rabu 18 Agustus 2021.Anna berharap kegiatan ini bisa memberikan knowledge sharing and capacity development berbasis teknologi komunikasi bagi para dosen. Pasalnya, pandemi Covid-19 cukup menghambat pertumbuhan ekonomi.Sektor riil di berbagai negara, termasuk Indonesia terkena dampak yang hebat.. Namun di sisi lain, masa pandemi juga membuka peluang besar kelompok niche market dan kian mendorong pertumbuhan ekonomi digital."Sektor ekonomi digital ini banyak digerakkan oleh kelompok ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Sebagian besar aktornya berasal dari kelas menengah. Di Indonesia, pertumbuhan kelas menengah yang sangat pesat terjadi sejak 2012 dan terus meningkat hingga sekarang," ujarnya."Fenomena meningkatnya jumlah kelas menengah ini salah satunya disebabkan percepatan teknologi yang mengakomodir dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dimainkan aktor-aktor dalam kelompok ini," sambungnya.Mereka bukan saja berdaya dalam lingkup mikro, sebagian bahkan merambah hingga cakupan makro. Sinergi, konektivitas, inklusivitas, kreasi dan re-kreasi adalah model-model pemberdayaan yang diusung oleh para aktor dalam kelas menengah ini.Dalam situasi pandemi seperti sekarang, kelas menengah dengan usaha mikro dan kecil menjadi penyangga keberlangsungan ekonomi dan pembangunan (sustainable growth) karena perputaran arus modal, baik secara ekonomi, sosial, simbolik, dan budaya memang berada di sektor mikro ini.Acara ini dihadiri oleh Pimpinan FIKOM UP, Dosen FIKOM UP, Dosen di lingkungan Universitas Pancasila maupun di luar lingkungan Universitas Pancasila serta pelaku UMKM. Sebanyak 36 peserta bergabung secara daring pada kegiatan ini.Tampil sebagai pembicara adalah Eddy Satriya (Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi & UKM), Prof. Andi Faisal Bakti (Chairholder, UNESCO Chair on Communication and Development COSDEV), Dr. Muhamad Sulhan (Ketua ASPIKOM) dan Anantya (Co-Founder & Co. CEO Think.Web).(REN)