Skolla Gelar 'Merdeka Berprestasi Festival', Try Out Hingga Seminar Pendidikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Platform belajar digital , Skolla menggelar acara Merdeka Berprestasi Festival. Kegiatan ini terdiri dari berbagai acara seperti Try out Merdeka, Reels Video Challenge, Webinar Pendidik Future Educators, dan Seminar Nasional.Acara ini sedianya telah dimulai sejak 15 Januari 2022. Telah berlangsung Try Out Merdeka yang diikuti ribuan peserta SMA dari seluruh Indonesia.Tidak hanya menjalani try out, peserta juga berdiskusi, saling memperluas jaringan, dan berkonsultasi seputar SNMPTN dan SBMPTN secara daring. Diskusi tersebut dilakukan bersama konselor pendidikan melalui grup komunitas LINE OpenChat.Terdapat pula Roadshow Seru Sekolah , di mana Skolla mengunjungi sekolah-sekolah secara langsung untuk kegiatan Fun Learning menggunakan teknologi Augmented Reality (AR). Reels Video Challenge bertema “Future Education in Indonesia” semakin menambah semarak rangkaian kegiatan.Terdapat acara khusus untuk Guru dan Orang tua dari seluruh Indonesia dalam rangakain Merdeka Berprestasi. Yaitu Webinar Pendidik Future Educators di tanggal 19 Februari 2022.Pada tanggal 22 Februari nanti merupakan acara puncak dari Merdeka Berprestasi Festival. Skolla mengadakan acara puncak yaitu, Seminar Nasional secara daring dengan mengundang bintang tamu mulai dari pajabat hingga selebritas.D iantaranya, Bima Arya Sugiarto (Wali Kota Bogor), Dr. Muh. Reza Syariffudin Zaki, S.H., MA (Dosen dan Tokoh Filantropi Milenial), Goris Mustaqim (Social Entrepreneur, Founder Semut Nusantara Consulting and Asgar Muda Foundation) dan Sazha Busha (F and B Conceptor, Food Stylist and Photographer).Acara ini juga dimeriahkan oleh SARFHANA (Juara Favorit Band Pensi Pelajar Indonesia) dan Nafiri Adena Putri (Juara 1 Pemuda Pemudi Idol). Tidak hanya itu, juga akan ada kuis berhadiah paket belajar UTBK dan giveaway untuk peserta yang bergabung.Di akhir acara juga nantinya akan ada pengumuman pemenang dan pemberian sertifikat TO Merdeka dan Reels Video Challange. Rangkaian acara Merdeka Beprestasi Festival turut didukung oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek, LINE OpenChat, LPP Salman ITB, Dompet Dhuafa, Explore Bogor, Medcom.id, Wardah serta mitra besar lainnya.Acara puncak Seminar Nasional dapat diikuti secara gratis oleh seluruh siswa, guru, orang tua dan masyarakat umum. Daftarkan dirimu melalui link bit.ly/PuncakMerdekaBerprestasi