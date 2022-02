Berniat Kuliah S2 dan S3 Gratis di Arab Saudi dengan Beasiswa KAUST? Cek Syaratnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) merupakan universitas terbaik yang menduduki peringkat kedua se- Arab Saudi . Kampus yang berlokasi di Thuwai ini menawarkan beasiswa penuh untuk program pascasarjana (S2) dan doktoral (S3) di bidang Sains dan Teknologi bagi pelajar internasional.Dikutip dari laman Schoters, beasiswa KAUST menanggung seluruh biaya kuliah dan biaya pengurusan visa penerima. Selain itu, penerima beasiswa juga bakal mendapat akomodasi tempat tinggal berupa apartemen lengkap dengan furniture, tiket pesawat pulang-pergi sebanyak satu kali dalam setahun, serta asuransi kesehatan.Tak cuma itu, mahasiswa nantinya juga menerima uang saku per tahun. Mahasiswa S2 mendapat uang saku USD20 ribu. Sedangkan, mahasiswa S3 memperoleh uang saku USD25 ribu yang kemudian akan naik menjadi USD30 ribu setelah lulus ujian kualifikasi, proposal, atau kandidat doktoral.Tertarik untuk mendaftar beasiswa ini? Simak ulasan mengenai syarat, dokumen yang diperlukan, dan pendaftarannya berikut ini:Persyaratan pertama adalah calon penerima beasiswa harus merupakan mahasiswa internasional dan bukan warga negara Arab Saudi, serta bukan termasuk mahasiswa drop out. Selain itu, calon penerima beasiswa mesti memiliki surat keterangan sehat, berusia maksimal 30 tahun untuk jenjang S2, dan berusia maksimal 35 tahun untuk jenjang S3.Pelamar harus mengirimkan aplikasi secara online melalui sistem penerimaan universitas yang bisa dikases melalui laman resmi KAUST. Pendaftaran beasiswa ini dibuka hingga 31 Maret 2022.Adapun program studi yang disediakan oleh KAUST untuk program S2 dan S3 mencakup tiga fakultas. Ketiganya sebagai berikut:Rumpun ilmu ini terdiri atas beberapa program studi, yaitu Bioscience, Plant Science, Bioengineering, Environmental Science and Engineering, serta Marine Science.Rumpun ilmu ini terdiri atas beberapa program studi, yaitu Applied Mathematics & Computation Science, Electrical Engineering, Computer Science, dan Statistics.Rumpun ilmu ini terdiri atas beberapa program studi, yaitu Applied Physics, Chemical Engineering, Chemical Science, Energy Resources and Petroleum Engineering, Earth Science and Engineering, Material Science and Engineering, serta Mechanical Engineering.Perlu diingat, pendaftaran beasiswa hanya memperbolehkan untuk mendaftar satu program studi saja. (Baca: Dibuka 4 Hari Lagi, Ini Jadwal Pendaftatan Beasiswa LPDP 2022