SNMPTN 2022: Daya Tampung Prodi Saintek dan Soshum di UB

Siswa mesti mulai mempersiapkan diri jelang pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 . Salah satu dengan memperhatikan daya tampung program studi (prodi).
Berikut daftar daya tampung jalur SNMPTN di UB tahun 2021 yang dirangkum Medcom.id dari laman LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi).
Daya tampung prodi Saintek UB
|Program Studi
|Daya Tampung
|MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
|47
|BUDIDAYA PERAIRAN
|46
|TEKNIK SIPIL
|52
|TEKNIK MESIN
|60
|TEKNIK ELEKTRO
|59
|ARSITEKTUR
|51
|TEKNIK PENGAIRAN
|51
|KEDOKTERAN
|75
|TEKNOLOGI PANGAN
|57
|BIOLOGI
|52
|FISIKA
|30
|KIMIA
|60
|MATEMATIKA
|60
|PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
|47
|TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN
|46
|AGROBISNIS PERIKANAN
|47
|TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM
|38
|STATISTIKA
|60
|PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
|52
|TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN
|84
|ILMU KEPERAWATAN
|60
|ILMU GIZI
|46
|TEKNIK INDUSTRI
|60
|TEKNIK INFORMATIKA
|72
|AGROEKOTEKNOLOGI
|240
|AGRIBISNIS
|141
|PETERNAKAN
|208
|PENDIDIKAN DOKTER HEWAN
|64
|PENDIDIKAN DOKTER GIGI
|42
|ILMU KELAUTAN
|47
|KEBIDANAN
|33
|FARMASI
|35
|TEKNIK KOMPUTER
|47
|SISTEM INFORMASI
|60
|TEKNIK KIMIA
|44
|INSTRUMENTASI
|30
|TEKNIK GEOFISIKA
|30
|BIOTEKNOLOGI
|41
|TEKNOLOGI BIOPROSES
|30
|TEKNIK LINGKUNGAN
|42
|PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
|23
|TEKNOLOGI INFORMASI
|47
|AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI)
|32
|AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI)
|35
|PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI)
|35
|AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI)
|35
|SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI)
|20
|KEHUTANAN
|26
|ILMU AKTUARIA
|29
|Desain Grafis
|25
Daya tampung prodi Soshum UB
|Program Studi
|Daya Tampung
|MANAJEMEN PERHOTELAN
|43
|ILMU HUKUM
|164
|EKONOMI PEMBANGUNAN
|39
|ADMINISTRASI PUBLIK
|111
|ADMINISTRASI BISNIS
|126
|MANAJEMEN
|96
|AKUNTANSI
|105
|SOSIOLOGI
|50
|ILMU KOMUNIKASI
|75
|PSIKOLOGI
|77
|HUBUNGAN INTERNASIONAL
|60
|SASTRA INGGRIS
|54
|SASTRA JEPANG
|38
|BAHASA DAN SASTRA PRANCIS
|24
|ILMU POLITIK
|50
|ILMU PEMERINTAHAN
|48
|PERPAJAKAN
|72
|EKONOMI ISLAM
|37
|EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN
|53
|ILMU PERPUSTAKAAN
|29
|PARIWISATA
|45
|PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
|51
|PENDIDIKAN BAHASA JEPANG
|24
|PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA
|32
|ADMINISTRASI PENDIDIKAN
|25
|SENI RUPA MURNI
|18
|SASTRA CINA
|29
|ANTROPOLOGI
|24
|KEWIRAUSAHAAN
|26
Itu tadi daya tampung prodi Saintek dan Soshum yang bisa dijadikan sobat Medcom.id yang ingin kuliah melalui jalur SNMPTN 2022.
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