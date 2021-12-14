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SNMPTN 2022: Daya Tampung Prodi Saintek dan Soshum di UB (Dok.UB)
SNMPTN 2022: Daya Tampung Prodi Saintek dan Soshum di UB (Dok.UB)

SNMPTN 2022: Daya Tampung Prodi Saintek dan Soshum di UB

Pendidikan Universitas Brawijaya SNMPTN 2022 SNMPTN/SBMPTN 2022
Muhammad Syahrul Ramadhan • 14 Desember 2021 16:24
Jakarta: Siswa kelas 12 SMA sederajat yang ingin kuliah di Universitas Brawijaya (UB), Malang , melalui SNMPTN 2022 harus tahu daya tampung program studi (prodi) yang ada. UB memiliki 50 prodi Saintek (Sains dan Teknologi) dan 29 prodi Soshum (Sosial dan Humaniora).
 
Siswa mesti mulai mempersiapkan diri jelang pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 . Salah satu dengan memperhatikan daya tampung program studi (prodi).
 
Berikut daftar daya tampung jalur SNMPTN di UB tahun 2021 yang dirangkum Medcom.id dari laman LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi).

Daya tampung prodi Saintek UB

Program Studi Daya Tampung
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 47
BUDIDAYA PERAIRAN 46
TEKNIK SIPIL 52
TEKNIK MESIN 60
TEKNIK ELEKTRO 59
ARSITEKTUR 51
TEKNIK PENGAIRAN 51
KEDOKTERAN 75
TEKNOLOGI PANGAN 57
BIOLOGI 52
FISIKA 30
KIMIA 60
MATEMATIKA 60
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 47
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 46
AGROBISNIS PERIKANAN 47
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM 38
STATISTIKA 60
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 52
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN 84
ILMU KEPERAWATAN 60
ILMU GIZI 46
TEKNIK INDUSTRI 60
TEKNIK INFORMATIKA 72
AGROEKOTEKNOLOGI 240
AGRIBISNIS 141
PETERNAKAN 208
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 64
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 42
ILMU KELAUTAN 47
KEBIDANAN 33
FARMASI 35
TEKNIK KOMPUTER 47
SISTEM INFORMASI 60
TEKNIK KIMIA 44
INSTRUMENTASI 30
TEKNIK GEOFISIKA 30
BIOTEKNOLOGI 41
TEKNOLOGI BIOPROSES 30
TEKNIK LINGKUNGAN 42
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 23
TEKNOLOGI INFORMASI 47
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) 32
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) 35
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) 35
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) 35
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) 20
KEHUTANAN 26
ILMU AKTUARIA 29
Desain Grafis 25

Daya tampung prodi Soshum UB

Program Studi Daya Tampung
MANAJEMEN PERHOTELAN 43
ILMU HUKUM 164
EKONOMI PEMBANGUNAN 39
ADMINISTRASI PUBLIK 111
ADMINISTRASI BISNIS 126
MANAJEMEN 96
AKUNTANSI 105
SOSIOLOGI 50
ILMU KOMUNIKASI 75
PSIKOLOGI 77
HUBUNGAN INTERNASIONAL 60
SASTRA INGGRIS 54
SASTRA JEPANG 38
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS 24
ILMU POLITIK 50
ILMU PEMERINTAHAN 48
PERPAJAKAN 72
EKONOMI ISLAM 37
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN 53
ILMU PERPUSTAKAAN 29
PARIWISATA 45
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 51
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 24
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA 32
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 25
SENI RUPA MURNI 18
SASTRA CINA 29
ANTROPOLOGI 24
KEWIRAUSAHAAN 26

Itu tadi daya tampung prodi Saintek dan Soshum yang bisa dijadikan sobat Medcom.id yang ingin kuliah melalui jalur SNMPTN 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


(RUL)



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