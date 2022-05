Tak Cuma Belajar Ilmu Agama, Ini 5 Universitas Islam Luar Negeri Paling Bergengsi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Cairo University

2. Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBUMS)

3. International Islamic University Malay (IIUM)

4. Iran University of Science and Technology (IUST)

5. Umm Al-Qura University

(REN)

Jakarta: Berbicara tentang universitas Islam, tak sedikit yang langsung mengaitkannya dengan ilmu-ilmu keagamaan. Memang tak sepenuhnya salah, namun universitas Islam sejatinya bukan cuma menggelar program studi berbau religi saja.Universitas Islam pada dasarnya sama seperti kampus-kampus lain, di mana juga membuka program studi umum, seperti filsafat, kedokteran, ilmu komputer, dan sebagainya. Adapun hal mencolok yang membedakan keduanya ialah nuansa atau lingkungan.Kondisi di kampus berbasis Islam umumnya sangat kental nuansa rohani. Hal ini tentu menjadi kelebihan tersendiri bagi calon mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu agama dengan lingkungan lebih kondusif.Dari segi kualitas pendidikan, tentu universitas Islam tak kalah mumpuni dibandingkan dengan kampus-kampus umum lainnya. Berikut lima universitas Islam luar negeri paling bergengsi yang bisa dijadikan pertimbangan bagi calon mahasiswa dikutip dari Instagram @schoters:Cairo University merupakan perguruan tinggi berbasis Islam yang terletak di Giza, Mesir. Kampus ini terkenal sebagai ‘langganan’ top dunia, di mana berhasil menduduki peringkat pertama dalam kategori universitas Islam terbaik se-mancanegara versi UniRank 2022.Selain itu, Cairo University juga termasuk ke dalam jajaran universitas terbaik di Mesir dan Afrika menurut QS World University Ranking. Masing-masing kategori menempati posisi kedua dan keenam.Kampus ini memiliki 28 fakultas dan institut dengan berbagai bidang keilmuan nan unik. Beberapa di antaranya, Faculty of Computers and Artificial Intelligence, Faculty of Nanotechnology, National Cancer Institute, dan National Institute of Laser Enhanced Sciences.Untuk menyambut mahasiswa internasional, Cairo University bekerja sama dengan beberapa organisasi di Kairo. Dengan begitu, pelajar akan lebih mudah mengeksplor Kota Seribu Menara satu ini.Sebagai universitas medis, SBUMS berhasil menempati peringkat pertama di Iran dan peringkat ke-35 dunia dalam kategori SDGs Good Health and Well Being versi The Times Higher Education Impact Ranking 2020.Kampus yang berlokasi di Tehran, Iran, ini menawarkan bidang keilmuan medis yang sangat lengkap. Beberapa di antaranya, program Advanced Technology in Medicine serta Medical Education and Management.Universitas medis terbesar kedua di Iran ini memiliki 12 rumah sakit, lima research institute, dan lebih dari 76 research center. Dari puluhan pusat penelitian itu, tujuh di antaranya berkolaborasi dengan organisasi kesehatan dunia, WHO.Untuk mahasiswa internasional, SBUMS mengakomodasikan tempat tinggal khusus berupa asrama. Bahkan, tersedia pula asrama yang dikhususkan untuk pasangan yang sudah menikah.IIUM merupakan universitas asal Malaysia yang pertama kali memperoleh International Green Gown Award. Kampus ini memenangkan kategori Best Sustainable Institution pada 2020.Tak cuma itu, IIUM berhasil menduduki peringkat ke-28 dalam bidang Theology, Divinity, and Relogious Studies versi QS WUR Ranking. Meski terkenal akan studi keagamaannya, IIUM juga unggul dalam bidang Finance.Kampus yang berlokasi di Selangor, Malaysia ini memiliki program khusus, yaitu Institute of Islamic Banking and Finance. Program tersebut telah mendapat penghargaan The Best Islamic Finance University versi Global Banking and Finance Award 2017.IUST merupakan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional terbanyak pada 2019 dan 2022. Hal ini diindikasikan melalui jumlah paper internasional, kerja sama dengan universitas dan perusahaan luar negeri, serta keanggotaan dalam organisasi internasional.Kampus terbaik keempat di Iran ini memiliki 13 fakultas di bidang engineering dan science. Terdapat pula tiga departemen lain di bidang Foreign Language, Islamic Studies, dan Physical Education.Selain mengenyam pendidikan berkualitas, mahasiswa internasional juga bakal dimanjakan dengan panorama nan menakjubkan. Terletak di ibu kota Iran, Tehran, mahasiswa berkesempatan melihat berbagai landmark Iran, seperti Azadi Tower dan Milad Tower, serta tempat ibadah bersejarah.Didirikan pada 1369, Umm Al-Qura University dinobatkan menjadi universitas tertua di Arab Saudi. Perguruan tinggi yang semula bernama College of Shari’ah ini memiliki tiga kampus yang tersebar di wilayah Kota Mekkah.Untuk bisa berkuliah di Umm Al-Qura University, mahasiswa internasional harus mengikuti kelas Arabic Language for Non-Native Speaker terlebih dahulu. Jika sudah dinyatakan lulus, barulah diperbolehkan kuliah di bidang yang dipilih.Itulah lima universitas berbasis Islam di luar negeri yang paling bergengsi. Tertarik menempuh pendidikan di salah satunya? (Baca: Mengupas UIII, Kampus Masa Depan Bagi Penelitian Peradaban Islam